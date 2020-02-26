foodpanda自有品牌「熊貓嚴選」登場 20分鐘外送到府

即時外送平台foodpanda繼推出主打生鮮、雜貨外送服務的pandamart 熊貓商城後，今（26）日再度宣布好消息，首度分享 foodpanda自有品牌商店「pandanow熊貓嚴選」的營運背景及獨特性。

熊貓嚴選為foodpanda透過大數據精準選物、自建倉庫、自己外送的電商品牌，目前熊貓嚴選於雙北市共有五家實體門市，提供近 200 個品牌、 700 種商品的即時外送服務，讓雙北精華區的消費者搶先體驗20分鐘外送到府的便利服務。

雙北市精華區的消費者只要打開 foodpanda APP，即可於熊貓商城中選購熊貓嚴選的優質商品。 foodpanda 為歡慶熊貓商城擴大經營，即日起在平台上消費滿 50元即免費外送，3月底前訂購熊貓嚴選商品，消費滿300元，輸入專屬優惠碼 「NOW100」可現折 100 元，每人限定3次使用機會。

foodpanda自2019年底便拓展更多元的外送服務，推出「熊貓商城」提供消費者超過兩千種的生鮮、雜貨商品組合。foodpanda指出，今年1月熊貓商城的訂單成長突破五成，顯見消費者已快速建立透過foodpanda體驗多元外送服務的習慣。

觀察熊貓商城營運數據後， foodpanda也發現，消費者對於日常生活消耗品的購買頻率高，因此內部專業團隊即動手策劃並打造「熊貓嚴選」電商品牌，透過foodpanda優勢滿足消費者快速取得日用品的需求。

熊貓嚴選從上線後已在短短三個月快速拓點，目前分別在台北市及新北市開設門市，包含新北市三重創始店、台北市中山店、內湖店、中正店，及今日開幕的中和店等共五間門市。居住在雙北精華區的消費者，即日起皆能在上午 10時至午夜 0時自熊貓商城中選擇熊貓嚴選， foodpanda未來也將持續增加熊貓嚴選的門市據點。

foodpanda董事總理經方俊強表示， foodpanda 打造熊貓嚴選品牌，自建倉庫並利用大數據分析消費者的購物習慣與頻率，篩選近200個知名品牌，提供700種日常用品，種類橫跨生活用品、零食飲料、烹飪食材、嬰兒用品等。希望消費者不僅能在熊貓嚴選上挑選到生活必需品，更能以量販店的價格、符合需求的份量，輕鬆找到並購買自己喜歡的品牌，讓生活更方便。

foodpanda熊貓嚴選商品亦帶來價格優勢，foodpanda指出，除了商品以量販價格販售，消費者搭配平台豐富的優惠活動，還能以更優惠的價格選購優質商品。因熊貓嚴選是foodpanda自行營運的商店，在包裝規格上也更具彈性化，不論是單身族、小家庭、還是溫馨同堂的大家庭，皆能在熊貓嚴選上挑選到適合自己需求的包裝。