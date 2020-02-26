義大皇家酒店與義大天悅飯店推「春日好遊」住宿優惠

義大皇家酒店與義大天悅飯店今（26）日宣布，即日起至3月底，特別推出「春日好遊」住宿優惠方案，天悅飯店雙人入住兩天一夜2,600元起，皇家酒店3,100元起，不僅都有提供早餐，還加贈由點心師傅精心製作的英式下午茶一套，入住的同時還能免費搭乘全台最幸福的摩天輪，在高空中眺望高雄美景。正值初春，夜晚輕風吹拂，漫步在最新推薦的景點-義大世界星悅光廊，讓緊繃的情緒完全解放。

義大天悅飯店表示，二、三月是很浪漫的季節，無論是家人還是情侶，藉由自在的小旅行，能讓彼此感情增溫。即日起推出的住宿專案，雙人入住雅緻客房一晚2,600元，特別再加碼贈送咖啡廳提供的英式下午茶一套，讓您能在無拘無束的氣氛裡，優雅的品嚐特製點心。另外，可以雙人800元的優惠價格，品嚐飯店裡百匯自助餐、喜悅食堂或咖啡廳所推出的限定美食。

值得推薦的行程還有如世外桃源般的義大世界123露天市集。散步是最佳的選擇，從天悅飯店大門口步出，就是露天市集，一到傍晚，就有眾多潮流且富創意的商品等，走走逛逛還能挖寶。而廣場裡處處是打卡拍照熱點，其中，全新的義大世界星悅光廊，全長約130公尺，古典歐式的風格，搭配五彩繽紛的燈光，漫步其中，同步感受與夜空星光相輝映的浪漫，讓此次的度假變得更加耀眼。

五星級的義大皇家酒店，同樣推出「春日好遊」超值住宿方案，3月31日前除了228連續假日及2月22日、3月21日外，都能以3,100元，相當於平均7折的優惠入住豪華客房一晚，含早餐兩客、摩天輪搭乘券兩張、英式下午茶一套，再盡情體驗水療池、三溫暖、健身房等休閒設施的服務，平均每個人不用兩千元，就能享受如此高品質的度假行程。