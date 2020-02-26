豪宅流行這樣買 華固天鑄再揭一戶3億交易

實價揭露，天母指標豪宅「華固天鑄」31樓戶成交，總價約3億元，每坪163.9萬元，單價為近一年來新高。資料顯示，買家為同棟社區住戶，之前也花了3億多元購置32樓戶。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，近來不少豪宅社區都出現住戶一買再買情況，有的是認同社區管理品質，或鄰居素質，希望把家族聚集在一起。有的則是著眼投資，看好增值性，一再出手購入，把房子握在自已手裡，以鎖住籌碼，增加稀有性。

華固天鑄位於天母東路，樓高38層，為天母最高住宅，預售時，頂樓樓中樓戶以6.49億交易，每坪207萬元，為天母最高價。

實價資料，受房市反轉影響，華固天鑄先前房價下滑不少，不過隨著豪宅買氣回穩，價格也有回升。最新一筆，去年11月31樓戶交易，總價3億168萬元，每坪達163.9萬元，為近一年來新高價，也是華固天鑄在實價登錄上的第9高價。

華固天鑄頗受政商名流及藝人青睞，藝人彭于晏就買了一戶，賀眾牌飲水機董事夫婦也購入三戶。此次31樓戶買方，為住在同棟、32樓的住戶。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，知名豪宅住戶購置多戶時有所聞，如御之苑、昇陽國寶、文華苑等都有住戶購置多戶的情況，豪宅住戶對居住品質要求高，若現住社區符合需要，或已習慣該社區的生活環境，往往會在同社區購置多戶。