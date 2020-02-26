台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台灣每日口罩生產量到底多少？台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲上午指出，在工具業同業協助下打造的60條產線已有20多條已經交給業者生產下，加上台灣原已有的每日400萬片產量，目前每日已有6百萬片生產，預計下個月10日60條產線可以完全上線，達成台灣每日千萬片口罩產能。

許文憲說，口罩是單價低、利潤少的行業，因此以往台灣多數仰賴進口。雖然如此，但從這次的經驗可以發現，即使不是什麼偉大的產業，它卻可能具有一定的戰略價值，政府應該針對這類型產業給予扶持，才不會在用到的一天才發現缺乏，口罩是很好的例子。

他說，為了替國家做點事，工具機產業這次大團結，他發起的第一批人力來自工具機暨零組件公會的常務理、監事的公司，有約50餘人，全力投入協助長宏機械與權和機械兩家口罩機械生產商；以理、監事為主的第二批預備軍40餘人最近也成軍，以隨時與第一批人力替換，以讓60條產線可以及早都到位。

這些人力都是工具機廠商們義務支援，並貢獻自己的心力，目的都是為了替國家做事。