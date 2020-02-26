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張榮發文教基金會 向法院聲請「選任臨時董事」

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
張榮發文教基金會董事改選引爆爭議，張榮發二子張國明(中)曾邀兩位董事李寬量(右二)、吳景明(右)及兩位律師召開記者會。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
張榮發文教基金會董事改選引爆爭議，張榮發二子張國明(中)曾邀兩位董事李寬量(右二)、吳景明(右)及兩位律師召開記者會。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

張榮發文教基金會一直無法順利改選董事，進一步牽動長榮集團經營權，後來還傳出有黑道介入，兩方人馬為這個事爭執不休。張榮發文教基金會今（26）日表示，因已召開五次董事會，皆因人數問題無法改選董事，為解決目前之僵局，已依法向法院聲請「選任臨時董事」。

傳出長榮集團有經營權之爭，起因是前年12月11日張榮發文教基金會要舉行董事會，董事會也打算要進行選董事改選，然而，長榮國際董事長柯麗卿要前來召開基金會董事會的路上遭假車禍及辣椒水攻擊，後來基金會董事長鍾德美還被黑道恐嚇，開始傳出黑道要介入經營權，讓張榮發文教基金會改選變的更為複雜。

據了解，張榮發文教基金會董事會經過5次董事改選，去年5月29日在主管機關教育部派員現場督軍下，現任14位董事均出席，投票比為7比7平手，還是無法改選，為了解決這樣的困境，基金會已向法院聲請 「選任臨時董事」。

張榮發文教基金會再度表示，因已召開五次董事會，皆因人數問題無法改選董事，為解決目前之僵局，已依法向法院聲請 「選任臨時董事」，請法院指派三位社會賢達人士進入董事會，以達到改選董事的人數門檻，希望能盡快選出新任董事以平息爭議，讓基金會能夠專心從事慈善公益之事務。至於刑事案件部分已由檢警如火如荼偵辦中，基於偵查不公開，不便多做回應。

張榮發 長榮集團 經營權

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親兄弟之爭！張榮發基金 是拿下長榮集團經營權的金鑰

長榮權力遊戲 兄弟爭奪基金會鐵王座

影／張榮發二子張國明指控鍾德美想做「萬年董事長」

張榮發基金會主導權之爭 雙方有話說

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