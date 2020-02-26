北台灣投資新首選 宜科擴大招商

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經濟日報 / 記者李珣瑛/宜蘭即時報導
宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行。記者李珣瑛／攝影
宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行。記者李珣瑛／攝影

科技部竹科管理局與宜蘭縣政府今（26）日舉辦「2020數位啟航 科技飛翔」宜蘭科學園區招商說明會，由科技部次長許有進、竹科管理局局長王永壯、宜蘭縣政府縣長林姿妙聯合主持，吸引超過120位北臺灣地區潛在廠商，到場了解宜科投資環境及招商優惠措施。

許有進致詞時表示，科學園區是臺灣高科技產業的重要命脈，更是創新生態系的核心所在，定調以科學創新與前瞻技術整合發展加值為大方向，擴大引進各類創新研發事業，引導科技產業升級。

在這個藍圖下，宜蘭科學園區的產業特性與環境，正適合做為新興技術領域的實證場域，例如AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等，透過產、學、研共同投入，營造生態系，把科技廊道的影響力延伸到東半部，期待相關產業群聚效應，帶來爆發性成長。

王永壯指出，截至今年元月，宜蘭科學園區總計核准29家廠商進駐，標準廠房出租率已達93%，預定土地出租率超過45%，目前仍有多家廠商申請進駐中。為滿足廠房需求殷切，竹科管理局已於去年10月動土興建第二期標準廠房，可提供41個廠房單元。

此外，為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾污染總量條件下，已於今年1月爭取通過「宜蘭園區環境影響說明書(重辦環評)」，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜蘭科學園區成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

今天會中，邀請佛光大學校長楊朝祥校長，及邦特生技執行長李明忠分享跨領域應用的寶貴經驗，讓與會者領略科技與人文共裕的成果及醫療器材的創新價值。

同時，竹科管理局及宜蘭縣政府也特別針對宜蘭科學園區投資環境、產學研發補助與吸引人才的優異環境、青創基地及第二期標準廠房興建規劃等進行深入介紹。

宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行，科技部次長許有進宣布「多科技，少污染」的招商目標。記者李珣瑛／攝影
宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行，科技部次長許有進宣布「多科技，少污染」的招商目標。記者李珣瑛／攝影
宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行。記者李珣瑛／攝影
宜蘭科學園區招商說明會26日盛大舉行。記者李珣瑛／攝影

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