正文董座陳鴻文 接掌北極星

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

癌症新藥研發公司北極星-KY昨（25）日召開股東臨時會，並全面改選董事，董事長由陳鴻文接任，他也是正文科技董事長。北極星表示，由於原先的大股東麥家完全退出，在去年私募案上，股權有很大變化，因此改選董事。

此次新任董事除陳鴻文外，還包括松翰科技董事長陳賢哲，北極星營運長林維源及執行長陳紹琛，三位獨董也更換。北極星在今年1月初公告法人董事代表人改派暨董事變動達三分之一，舊任者新東陽公司董事麥修瑋辭任，異動原因為法人董事經營權變動，並於昨天全面改選董事。

據了解，北極星前幾大股東包括麥家、前董事長連榮華、正文集團和大陸賽富基金（SAIF Partners Iv L.P.）及原總經理吳伯文。麥家退出後，去年底辦理普通股私募案，引進現任兩大股東，包括正文科技及連華榮，股權稀釋後兩大股東約占46%。

新任三位獨董分別是中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院生物科技學系教授兼系主任魏宗德，具財經背景彭鈺元和台灣之星董事戴章揮。

北極星指出，新團隊專注新藥研發，目前ADI-PEG 20研發在三大領域，包括MPM肺間皮癌、治療軟組織肉瘤和腦瘤Glioblastoma（膠質母細胞瘤）上。

北極星 股東臨時會 正文科技

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