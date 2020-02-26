中鋼年輕化 一級主管大搬風
中鋼一級以上主管大調動，全面朝年輕化發展，涵蓋高層、行政、營業、企劃、生產、工程、財務等部門，共涉及16項人事派令，為歷年少見。其中行政助理副總黃一中任總經理特別助理，營業處長黃凱民升業務助理副總兼營業處長，事業發展處處長陳冠富升任企劃助理副總為三大亮點。
中鋼董事長翁朝棟說，這次人事調整，主要重點是一級主管年輕化，並加強職務歷練。黃一中曾派中龍鋼鐵歷練，此次調任總經理特助，協助總經理王錫欽與執行副總黃建智處理涉外事務，以及跨部門、跨公司整合協調工作。總經理特助位階是各部門助理副總之首。
黃凱民在中鋼業務部門及中鴻歷練。新任企劃助理副總陳冠富在中鋼越南冷軋廠CSVC草創時，赴越南開彊闢土。
另公共事務處長鍾錫洲升任行政助理副總，財務專案處長陳瑞騰升工程助理副總，仍派任中鋼構。煉鐵廠長李昭祥升生產助理副總，並派中龍服務。資訊系統副處長許家瑞升處長。
工業工程副處長于長進升專案處長，派任中鋼保全。煉鐵副廠長張重燦升廠長。生產計劃副處長劉憲東升處長。
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