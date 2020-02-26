廣告聯姻 博報堂收購格威傳媒
台灣首家掛牌廣告集團格威傳媒昨（25）日公告，母公司為日本第二大廣告集團博報堂的台北博報堂擬以每股69元，溢價13.6%，最高斥資18.53億元公開收購格威傳媒，目標成為格威傳媒單一最大股東。
目前格威傳媒最大單一股東為達勝集團，董事長為郭冠群，依據收購說明書，台北博報堂擬收購股數為26,859,535股（約佔總股數73.5%），收購股數目標若達50%+1股仍成就收購案，收購日期為今（26）日起至4月15日。格威昨日股價收60.7元。
格威傳媒董事會在昨傍晚收到收購案相關文件，依書件內容，台北博報堂集團計劃透過公開收購，成格威公司單一最大股東。格威傳媒指出，董事會將依法令就收購條件進行查證和審議，並於3月11日前做出回應。
依據收購方公開的資料，此次收購方的母公司株式會社博報堂，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。
台北博報堂投資為本次公開收購案成立的特殊目的公司，其主要營業項目為一般投資業，該公司為日本日本博報堂持有；台北博報堂是國內前二十大廣告公司。
格威傳媒原名為聯廣傳播，2015年私募基金達勝集團入主當時的聯廣傳播，2018年掛牌上市，公司名於去年更名為「格威傳媒」，成員包括最經典的聯廣廣告，今年適逢成立50年，為台灣本土最大、歷史最悠久的廣告公司。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言