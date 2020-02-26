廣告聯姻 博報堂收購格威傳媒

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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台灣首家掛牌廣告集團格威傳媒昨（25）日公告，母公司為日本第二大廣告集團博報堂的台北博報堂擬以每股69元，溢價13.6%，最高斥資18.53億元公開收購格威傳媒，目標成為格威傳媒單一最大股東

目前格威傳媒最大單一股東為達勝集團，董事長為郭冠群，依據收購說明書，台北博報堂擬收購股數為26,859,535股（約佔總股數73.5%），收購股數目標若達50%+1股仍成就收購案，收購日期為今（26）日起至4月15日。格威昨日股價收60.7元。

格威傳媒董事會在昨傍晚收到收購案相關文件，依書件內容，台北博報堂集團計劃透過公開收購，成格威公司單一最大股東。格威傳媒指出，董事會將依法令就收購條件進行查證和審議，並於3月11日前做出回應。

依據收購方公開的資料，此次收購方的母公司株式會社博報堂，總部位於日本東京，是一家具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。

台北博報堂投資為本次公開收購案成立的特殊目的公司，其主要營業項目為一般投資業，該公司為日本日本博報堂持有；台北博報堂是國內前二十大廣告公司。

格威傳媒原名為聯廣傳播，2015年私募基金達勝集團入主當時的聯廣傳播，2018年掛牌上市，公司名於去年更名為「格威傳媒」，成員包括最經典的聯廣廣告，今年適逢成立50年，為台灣本土最大、歷史最悠久的廣告公司。

廣告 股東 私募基金

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