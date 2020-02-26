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中天集團拿國際授權案 旗下合一生技獲1.2億議約金
中天集團授權報喜，旗下新藥公司合一生技昨（25）日公告，收到國際藥廠支付新藥研發合作「議約金」400萬美元（約新台幣1.2億元），為該公司新藥開發重要里程碑。
合一生技公告，和關係企業中天上海於2月11日與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄，依據備忘錄於25日支付議約金400萬美元。
這是中天集團第一個國際授權案，唯該案仍與國際夥伴洽談，尚未正式簽約，基於雙方合約保密協定，無法揭露可能授權的項目。
中天集團近年積極整合旗下新藥公司，將合一生技與泉盛、協和合併後，該公司目前「產品線滿手」，包括治療糖尿病足的ON101外，尚有臨床一期的OB318抗肝癌新藥，還有多項抗體與抗癌新藥。
合一生技旗下關鍵新藥ON101已向衛福部食藥署提出新藥查驗登記申請，並分別於中國大陸及美國執行第三期國際多中心人體臨床試驗，預計今年第2季將提出歐盟三期臨床申請，持續布局全球市場。
中天集團耕耘多年，此次旗下合一生技與國際大藥廠開始議約，代表該公司旗下新藥產品獲得國際肯定，也是跨出了重要的一步。業界表示，後續的議約若順利，可望為中天集團創造新的里程碑，值得關注。
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