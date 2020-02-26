中天集團拿國際授權案 旗下合一生技獲1.2億議約金

「為什麼總有幾戶鄰居要在我們的一些小瑕疵上，擺出一副得理不饒人的態度？」在一場社區管理委員的例行會議中，一位剛上任的委員不禁抱怨，「難道他們不知道在大家都是義務性質下，我們做得很辛苦嗎？」

2020-02-26 01:03