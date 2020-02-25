疫情衝擊房市？台經院：首季房市量縮價也穩

新冠肺炎疫情延燒，台灣經濟研究院今（25）日發布今年1月製造業、服務業、營建業大產業營業氣候測驗點同步下滑，其中營建業更大跌8.41點，跌幅最重，市場關切房市是否重演SARS期間急凍走勢，對此，台經院認為，目前房市抗壓力優於SARS期間，仍有超過四成以上的不動產業者看好未來半年房市的表現。

受到農曆春節因素及疫情影響，台經院今日發布1月製造業營業氣候測點為94.16點，較上月減少2.23點；服務業1月營業氣候測點為91.78點，較上月減少3.15點。1月營建業營業氣候測驗點為95.03點，較上月下滑8.41點，創下2019年5月以來的低點。

外界憂心國內房市是否會重演SARS急凍走勢，台經院分析，新冠肺炎疫情導致民眾外出看屋意願降低，預期今年首季國內房市將呈現量縮價穩局面；須等疫情結束後，房市成交量才會回到正常水位。

台經院研究員劉佩真進一步指出，當前房市有3大因素支撐，使第一季房市將呈現「量縮價穩」格局。首先是當前超低利率環境，其次是資金水位充裕，SARS發生時的2003年M1B（包括通貨淨額及活期性存款）資金約13兆元，而今高達19兆元；第三是台商回流，工業區用地、商業不動產交易轉呈活絡。

她強調，因有了上述3大支柱，國內房市相對抗跌，SARS時期急凍現象，目前不會發生。國內歷經10多年的房市多頭，建商累積相當資本，口袋比較深，不會因疫情而出現資金壓力，但已有部分建商將329檔期推遲至520。