朝桂餐廳13億元求售 商仲直指近乎天價

新冠肺炎疫情延燒，朝桂餐廳25日登報出售，該老牌餐廳位於台北市敦化南路一段，為兄弟飯店關係企業，以台菜、港式飲茶與婚宴料理聞名，但如今決定以總價13億元出售，資產包括1樓78坪店面，以及地下樓約330坪，恐將成為老饕的回憶。

朝桂餐廳洪總經理低調表示，餐廳是否歇業還沒定案，或是出售後以回租營業的方式都有可能，後續的狀況仍言之過早，確定的只有要處分資產，而今日登報以來，也已有10多組潛在買方來電洽詢。

洪總經理坦言，眾所皆知，餐飲業過去一段時間經營很辛苦，不只有朝桂餐廳，整體環境都並不好，因此處分資產的決定其實已評估一陣子，並非是短暫因新冠肺炎疫情決定出售。

至於總價13億元，洪總經理認為價格是合理範圍，一點都不貴。不過，多家商仲業者指出，該價格近乎天價，根據地籍資料，欲出售的資產為1974年11月興建完成、屋齡約46年的1樓店面、地下1樓商業空間，1樓面積約78坪（包括增建）、地下樓約330坪，一樓單價拆算後超過800多萬元，若順利出售恐創店面新高紀錄。