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航空紓困補助拍板 爭取振興抵用券可用於航空業

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
航空業紓困補助方案拍板，除補助金額外，交通部長林佳龍已向經濟部爭取，振興抵用券可用於航空業（亦即可購買機票、在機場內進行各項消費）。　圖／長榮航空提供
航空業紓困補助方案拍板，除補助金額外，交通部長林佳龍已向經濟部爭取，振興抵用券可用於航空業（亦即可購買機票、在機場內進行各項消費）。　圖／長榮航空提供

在航空公司與機場各服務業者受疫情影響提出紓困需求後，交通部今（25）日討論航空相關產業紓困方案，決定補貼多項規費及防疫用具金額共48.6億餘元，另對業者有紓困貸款擔保及緩收航空站使用費措施，交通部長林佳龍也已向經濟部爭取，振興抵用券可用於航空業（亦即可購買機票、在機場內進行各項消費）。

交通部今日下午邀集航政司、民航局官員和桃機公司主管，就航空各相關業者提出的新冠肺炎疫情紓困和振興方案，進行討論，據轉述，民航局彙整業者意見後，航空業的紓困措施是以特別預算補貼航空業（民用航空運輸業及普通航空業）及機場業者（機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業），並較2003年SARS紓困措施更為優惠。

航空各相關業者的補貼項目，包括房屋使用費、土地使用費、權利金，航空公司還補貼降落費、維護機庫使用費等，為期均為一年。

據與會者轉述，交通部以預估2020年較2019年度全年客運量平均減少25%的幅度估算，紓困金額約42.85億元，另針對民用航空運輸業及地勤業者協助防疫部分，也編列補貼業者購置防疫用品所需經費5.78億元，合計48.63億元。

而航空公司要求給予一定額度紓困貸款，交通部指出，已納入經濟部對產業融資貸款利息補貼的通案處理，並擬向經濟部提出200億元的擔保額度需求。航空公司還提出已獲分配的航權須保障「延續率」，交通部決定，在疫情期間受到影響的航權會彈性處理，對航權執行情形從寬認定。

另外，對於飛航國內線的航空公司和直升機業者，則緩收四個月（2-6月）的場站使用費、噪音補償金、土地使用費、房屋使用費和維護機庫使用費。

林佳龍指示，因應航空業客運量驟減，加速推動紓困案，請民航局加速行政作業，並持續與業者保持暢通溝通管道。民航局長林國顯說，在減收機場服務費用和部分規費上，不需特別條例公告施行的會優先處理，而需要法源依據才能撥款的，則會加快行政作業，待特別條例公告後，業者即可填寫單據提出補助申請。

航空業 機場 新冠肺炎

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