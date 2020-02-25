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高雄福華推住房優惠 住房3,600再送餐飲抵用3,600

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄福華飯店推出”吉時享樂”限時超殺住房優惠專案。照片／業者提供
高雄福華飯店推出”吉時享樂”限時超殺住房優惠專案。照片／業者提供

新冠肺炎影響國際觀光生態，因國內疫情還算穩定，高雄福華飯店推出”吉時享樂”限時超殺住房優惠專案，即日起至5月31日，2至4人入住超值優惠價只要3,600元（不含早餐），同時全額回饋加碼再送全館餐廳適用的3,600元餐飲抵用券。

高雄福華表示，此次住房優惠專案可入住全新改裝時尚風格的尊爵主管雙人房或是二大床寬敞的豪華家庭房，全額回饋加碼送的3,600元餐飲抵用券，舉凡是Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛或是遠近馳名的江南春一品明爐鴨、知名網美餐廳Hovii Cafe、現點現做新鮮港點的珍珠坊，通通都可以使用，等於是住房就送用餐，或用餐就送住房的優惠概念。

另外，除了高雄福華飯店的超殺住房優惠專案之外，福華飯店集結了集團的優勢，推出”福華雙城遊買一送一住房專案”，即日起訂購至3/15前住房加贈福華集團住宿券，任選2館入住標準單/雙床客房各一晚，只要3600元。福華集團翡翠灣、台北、石

門水庫、新竹、台中、華安、高雄、墾丁各分店皆適用，超殺的優惠價，欲吸引想去旅遊放鬆的國人。

餐飲 雙城 疫情

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