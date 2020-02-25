考量辦理成效 文化部首辦秋冬台北時裝周延至明年啟動

文化部自2018年開始於每年第4季辦理春夏季（SS）台北時裝周，原訂自今年起於上半年首次增加舉辦三月秋冬季（AW）時裝周，惟今年原訂首辦「2020 台北時裝周AW20（秋冬季）」，近期有部分國際買家及設計師品牌業者反映將取消參展，文化部表示，基於辦理成效考量，決定延緩秋冬季之首辦，改自明年啟動。

文化部表示，原定今年10月舉辦之「2020台北時裝週 SS21（春夏季）」仍將如常辦理，文化部亦將以今年為期，擴大補助國內業者個別舉行之時尚活動。

文化部也表示，原訂今年3月舉辦之「2020台北時裝週 AW20（秋冬季）」，截24日，已有30餘位國際買家表示，若如期辦理恐無法出席。此外，原獲徵選參與動態秀及靜態策展之設計師品牌，陸續有品牌反映受到布料供應、生產線停工斷鏈等因素恐影響參展。

因此綜合考量台北時裝周之辦理成效，原訂今年首度擴充舉辦之「2020台北時裝週AW20（秋冬季）」將延緩自明年啟動，至於十月之「2020台北時裝週SS21（春夏季）」則將如常辦理。

原訂於本年度新增之「2020台北時裝周AW20（秋冬季）」雖延至明年啟動，但對於原計畫參與品牌秀之品牌已投入之成本，或國內時尚業者今年個別辦理之時尚展演或行銷推廣活動，文化部亦將酌予補助，以支持國內設計師。