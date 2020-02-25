跨境電商需求升溫 網家旗下比比昂信用卡支付上線

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球市場，中國大陸、韓國、日本等地，病例數字增加速度未見趨緩，降低消費者出國意願，跨境電商業者進而受惠。網路家庭（8044）今（25）日公布旗下專注跨境代標代購的Bibian比比昂跨境電商銷售資料，數據顯示，近期比比昂全站訂單較平日大幅成長76%，其中日本商品占整體銷售比例85%。

推析主因，網家表示，農曆新年後，消費者近期紛紛退訂國外旅行行程，但境外物品採購需求仍高，因此轉向虛擬通路，促進跨境購物需求攀升，帶動整體買氣；進一步看到站上熱搜關鍵字，消費者自我防護意識高漲，針對「口罩」產品需求高，刺激搜尋量居高不下，拿下熱搜榜首。

近年全球網路交易普及，跨境購物需求升溫，網家進一步滿足需求，今天宣布比比昂即日起全新上線「信用卡支付」服務，消費者可透過台灣發行的信用卡，以台幣支付的方式完成交易，除了解決現況交易後的付款不方便，還可免除海外刷卡手續費及匯差問題，大幅提升消費付款的便利性。

看準跨境購物的需求，比比昂持續提供多元的金物流服務。網家表示，除了新增信用卡支付服務，也提供AFTEE後支付、超商貨到補運費、ATM轉帳、銀行匯款、現金繳款等多種付款方式，讓消費者購物時有更便利的支付選擇。

觀察消費輪廓，網家指出，於比比昂站上消費的用戶，代標使用比例高達70%，成為服務大宗，消費族群則以35到45歲男性居多，下標類別多為公仔、音響擴大機、汽車零配件、日本茶道具等商品，具備稀有性、收藏性的日本商品成為熱門代標指標。