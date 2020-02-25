訊連去年全年EPS 4.53元 玩美移動轉虧為盈

訊連（5203）今（25）日舉行法人說明會，公布去年（2019年）全年業績，營收約14.55億元，較前年衰退8.5%；不過，因轉投資玩美移動第4季轉虧為盈，帶進投資收入，稅後純益約3.8億元，較前年成長15.5%，每股純益（EPS）4.53元，全年獲利為2016年以來新高。

訊連於2015年投資9.3億元成立玩美移動，進軍美妝行動聯網領域，至2018年仍為虧損狀態。不過，玩美去年虧損逐漸收斂，第4季終轉虧為盈，訊連單季認列投資收入約3,481萬元，是其獲利得以衝高的關鍵因素之一；以全年來看，受惠玩美轉虧為盈，訊連全年投資虧損從2018年約1.27億元，大幅下降到僅虧957萬元，降幅達92.5%。

訊連董事長黃肇雄預期，玩美今年投資收入應也是正的，不會再虧損，且成長的趨勢應該不會停止，大幅成長對訊連也是好消息，讓訊連可以專注在自有的「四支箭」上。

回到本業，訊連營收主要來自高成長性的訂閱制PC-Create（B2C）產品、行動APP、人臉辨識和U通訊，以及傳統PC OEM業務，傳統業務占比逐年下滑之際，前三項產品將在未來扮演重心。黃肇雄透露，今年1月營收約1.34億元，年成長27.4%，除了人臉辨識認列2,000萬元營收；PC-Create業務也從去年全年衰退26%，回到正成長5%。

訊連自2018年開始啟動大轉型，今年來到第三年，可望開始收割。黃肇雄指出，傳統業務至去年占比仍達六成，到今年底占比會低於五成，三大高成長性業務則占比持續擴大，今年該到位的會持續到位，是「乘勝追擊的時刻」，將加大研發和行銷投資，對今年依舊正面看待，2021年可望看到更多成果，從2022年開始的三年，應會更精采。

訊連去年全年研發費用3.7億元，單第四季就占1.05億元，研發人員相較前年，成長達兩成。黃肇雄表示，今年研發人員會持續增加約一成。