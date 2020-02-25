被張國煒關禁閉兩個月 星宇小舖要回來啦

航空迷引頸期盼，星宇航空宣布，旗下文創商品銷售事業單位「星宇小舖」將於2月26日隆重回歸。星宇表示，星宇小舖即將於2月26日晚上21時重新開幕囉！

星宇航空2019年4月推出的「星宇小舖」購物網站（shop.starlux-airlines.com），於上線後受到廣大粉絲喜愛，別具特色的周邊商品掀起搶購熱潮，每次推出新品皆成為熱門話題。

星宇小舖成立後不論推出任何商品都引發搶購熱潮，但因零星個案在退、換貨出現瑕疵。星宇董事長張國煒為顧及品牌形象，強勢關閉星宇小舖，下重整令。

星宇小舖於2019年12月暫停營業後，即全面展開作業流程檢討及優化，並委請專業物流業者統一管理出貨作業，平均三到七個工作天即可依所選配送方式到貨。星宇小舖2.0版秉持著精品級的服務理念，帶來更多全新商品與大家見面。

星宇航空表示：星宇小舖創立的宗旨，並非以營利為目的，原是希望提供粉絲分享星宇週邊商品的管道，星宇小舖於去年底暫停營業後，星宇團隊深切檢討作業流程、檢視顧客的意見與建議，並著手進行內部作業平台優化，尋求物流作業及服務最佳解決方案。未來星宇小舖的出貨作業，將委由專業物流公司負責，透過全程錄影落實縝密地撿、驗貨流程，同時，也將退換貨作業升級為依指定時間及地點，專人到府收貨，提供最便利快速的物流服務。

為慶祝「星宇小舖」 重新開幕，除了經典熱賣商品回歸，多款全新商品也將陸續曝光！首批上架新品如STARLUX航點紀念馬克杯：台北、峴港、檳城、澳門共四款，外型精美讓人想全部收藏。星宇小舖更首次跨足飲食界，推出機上才吃得到的堅果及糖果禮盒，以及VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁，延續空中美好滋味。還有航空迷必買的A321neo飛機與尾翼造型鑰匙圈，以及A321neo圓形造型悠遊卡，另預計3月中旬將推出A321neo飛機造型悠遊卡。

為不辜負廣大粉絲及民眾的熱烈支持與期待，星宇小舖做好萬全準備再次出發，所有商品依舊限量發行，未來也將持續推出更多具有精品質感的各式周邊商品，除了搭乘星宇航空遨遊世界，日常生活中也能充滿星宇風格的周邊小物。