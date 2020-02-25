搶防疫商機 大江購物中心攜汽車美容業推車廂消毒

在新冠疫情期間，中壢大江購物中心宣布推出「我的防疫生活」專區，將不定時針對主題推薦新品，包括家電、保健品等。大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，本次與汽車保養品牌「挑戰者」合作推出「全車廂高溫殺菌」，主打汽車車廂消毒，搶防疫商機。

楊若琳說，因過年後傳出疫情，包括乾洗手、食品保健、空氣清淨機等詢問度最高，日前因即將開學，適合孩童使用的乾洗手、兒童電動牙刷甚至口罩套等商品都有家長陸續添購，以降低校園群體傳染的機會。

此外，對於以汽車代步的開車族而言，車廂內的清潔消毒更是不能疏漏的一環，對此汽車保養修護品牌「挑戰者」特別推出獨家「超高溫車廂強效淨化」商品組合，專業師傅以高溫蒸氣及特殊處理形成奈米長效保護層，商品原價3200元、獨家價990元，成為大江APP會員的車主，還能免費獲得限量500份的「空調高溫蒸氣殺菌」服務。

此外，未來實驗室的N7空氣清淨機，因體積小、不占空間，非常適合放置在車內的飲料杯架，而且價格親民、售價999元的空氣清淨機也在這波防疫熱潮成為熱銷商品之一。