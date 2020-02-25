快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

搶防疫商機 大江購物中心攜汽車美容業推車廂消毒

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
搶防疫商機，大江購物中心攜手汽車美容業推車廂消毒。業者／提供
搶防疫商機，大江購物中心攜手汽車美容業推車廂消毒。業者／提供

在新冠疫情期間，中壢大江購物中心宣布推出「我的防疫生活」專區，將不定時針對主題推薦新品，包括家電、保健品等。大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，本次與汽車保養品牌「挑戰者」合作推出「全車廂高溫殺菌」，主打汽車車廂消毒，搶防疫商機。

楊若琳說，因過年後傳出疫情，包括乾洗手、食品保健、空氣清淨機等詢問度最高，日前因即將開學，適合孩童使用的乾洗手、兒童電動牙刷甚至口罩套等商品都有家長陸續添購，以降低校園群體傳染的機會。

此外，對於以汽車代步的開車族而言，車廂內的清潔消毒更是不能疏漏的一環，對此汽車保養修護品牌「挑戰者」特別推出獨家「超高溫車廂強效淨化」商品組合，專業師傅以高溫蒸氣及特殊處理形成奈米長效保護層，商品原價3200元、獨家價990元，成為大江APP會員的車主，還能免費獲得限量500份的「空調高溫蒸氣殺菌」服務。

此外，未來實驗室的N7空氣清淨機，因體積小、不占空間，非常適合放置在車內的飲料杯架，而且價格親民、售價999元的空氣清淨機也在這波防疫熱潮成為熱銷商品之一。

高溫 大江

延伸閱讀

反制防疫過度 中國對美發布旅遊警示

法鼓山、 靈鷲山活動課程紛暫停或取消 啟動防疫措施

龍潭某國小設次氯酸水通道 醫師指不妥校方急撤

新冠肺炎紓困條例三讀 民進黨感謝在野黨有遺憾

相關新聞

環保署提三大理由 撤銷中市府對中火裁處

台中市環保局裁罰台中發電廠，環保署今（25）日提出三大理由指出，中市府環保局明顯違背行政程序法信賴保護原則，錯誤引用空汙...

航空紓困補助拍板 爭取振興抵用券可用於航空業

在航空公司與機場各服務業者受疫情影響提出紓困需求後，交通部今（25）日討論航空相關產業紓困方案，決定補貼多項規費及防疫用...

高雄福華推住房優惠 住房3,600再送餐飲抵用3,600

新冠肺炎影響國際觀光生態，因國內疫情還算穩定，高雄福華飯店推出”吉時享樂”限時超殺住房優惠專案，即日起至5月31日，2至...

今年6月首度申報！CRS申報系統 3月開放註冊

金融機構今年起每年6月須上網申報CRS（共同申報及盡職審查原則），財政部國際財政司長李雅晶今（25）日表示，金融機構3月...

刪百億工程經費門檻 營造業移工申請資格將放寬　

勞動部今召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議，通過放寬營造業移工申請門檻，原訂公共工程計畫經費需達100億元以上才能申請移...

疫情商機台企不缺席 麗寶生醫入選第三方核酸檢測機構

台資企業麗寶生醫（廈門）生物科技入選大陸新冠肺炎病毒核酸檢測的第三方廠商檢測機構，將就近服務福建省外返崗的復工人員，開展...

全家鮮食再出招 推高膳食纖維的「超級大麥」

全家今（25）日宣布，推出旗下「健康志向」新一波系列鮮食「超級大麥」，其膳食纖維是糙米的七倍以上，26日首波有八款鮮食和...

有神也要有人 徐國勇：大型宗教活動為防疫應考慮延後

內政部長徐國勇今（25）日應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會，徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻...

沃旭能源落實在地化 與台中港簽20年土地租約

沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化...

全家攻機能鮮食 引進日本超級大麥

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。看好機能性食物的趨勢風潮，今日宣布導入風靡日本的超級食物-超級大麥，搶攻健康飲食商機。

創業家3武器 拚今年重返成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年財報 累計全年合併營收50.91億元，創下歷史新高；歸屬母公司業主淨利約3,815萬元，每股純益（EPS）1.53元，獲利較前年衰退。展望今年，將以「科技」、「價格」、「品質」三大武器應戰，力拚獲利重回成長。

疫情升溫／虎航停飛南韓 長榮、華航嚴陣以待

中央流行疫情指揮中心將南韓提升至第三級警告（Warning），台灣虎航（6757）已經宣布2月27日至2020年3月31日所有南韓往返航班全數取消；長榮航（2618）和華航（2610）的南韓航線則公布相關的改票、退票方案和調整機上服務流程，同時也公布機上全艙等餐飲均提供一次性餐盒，機上免稅品銷售及送貨到府均採網路預購。

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

原料短缺 工紙鏈掀漲價潮

台幣六天貶值4.21角 恐下探30.5元關卡

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。