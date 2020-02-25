全家鮮食再出招 推高膳食纖維的「超級大麥」

全家今（25）日宣布，推出旗下「健康志向」新一波系列鮮食「超級大麥」，其膳食纖維是糙米的七倍以上，26日首波有八款鮮食和兩款日本全家零食，搶攻健康商機，預計今年陸續推出20餘項，創造1億元業績，將帶動健康志向鮮食業績成長超過三成，有望成為未來的明星鮮食。

全家表示，超級大麥風潮從日本開始，日本全家更創下一年銷售5,000萬個超級大麥三角飯糰業績；本次推出的超級大麥產品，是與超級大麥的亞洲獨家代理商「日本帝人株式會社」合作，由台灣伊藤忠從日本進口至台灣。

全家也提到，超級大麥因是種植在澳洲特定產區，成本比一般大麥高，不過鮮食價格並沒因此墊高，像是日式胡麻雞肉超級大麥飯糰則35元。

目前全家鮮食占整體營收23%，鮮食包括黑金商機-咖啡、黃金商機-地瓜以及白金商機-麵包等，每年維持一成成長。

全家搶健康商機，去年5月推出健康志向商品，規劃減鈉、減醣、加纖、加蛋白質等主題，也與營養師合作設計多種健康菜單，推出至今，15種鮮食在短短八個月內創造2億元業績，今年全年估達3億元。

加上去年底因應健身族增肌減脂需求，推出「健身G肉餐盒」表現最亮眼，帶動便當業績成長一成，今年再添生力軍「超級大麥」，將可創造1億元業績；健康志向鮮食一年業績粗估可超過4億元以上，可說是未來明星級產品。

除了健康志向系列商品，全家兩年前開始推動訴求少添加的「潔淨標章」，已有超過250種鮮食商品取得認證，一年創造55億元商機，今年2月則推出採替代策略的「蔬食植物肉」鮮食。

最近新冠肺炎疫情，是否讓超商鮮食消費改變？全家提到，若看2月整體表現，剛過完年因民眾擔憂疫情而少出門，本以為業績快守不住，月中出現逐步反轉，因民眾外食比例大幅降低，像是包裝鮮食類產品和冷凍商品都有不錯成績，鮮食和發生疫情前相比，則有超過10%成長。