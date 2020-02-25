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加工區廠房微整形拚新風貌 補助申請開跑

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

加工出口區管理處為促進區內廠房外觀更新、提升整體美學，今年續辦補助方案，申請作業正式開跑，管理處歡迎區內廠商一起協力打造優質的園區環境。

加工處表示，由於高雄、楠梓和台中等三處加工區，建區至今超過50年，部分廠房老舊需要整建更新與美化，加工處自104年即以公、私部門共同協力的方式推動，公部門除了進行區內公共設施更新外，5年來亦補助私部門廠房進行風貌形塑，獲得區內廠商大力支持，109年度補助活動已舉行廠商說明會，並於2月正式公告受理申請。

加工處進一步說明豐碩的成果，包括去年高雄園區全台晶像公司為二度申請，於2年間共申請超過230萬元補助，陸續完成廠房立面修繕及空地綠美化，大規模改善公司廠房外觀，另安天德百電司及裕威電子公司，亦完成標準廠房立面粉刷。

台中園區數泓科技公司完成本處首宗聯合申請案例，共整合6家廠商完成廠房外觀整建工作，獲本處超過100萬元補助；楠梓園區亦有炫興公司及建傑企業，進行標準廠房外觀整體粉刷，三處加工區皆完成亮眼更新。

加工處強調，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作， 109年度已編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，並公告申請廠商受理，同時持續推動園區基盤設施更新與功能提升，以公、私協力方式打造永續優質的園區環境與幸福園區。

綠美化

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