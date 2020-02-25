快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

有神也要有人 徐國勇：大型宗教活動為防疫應考慮延後

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部長徐國勇表示，疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施。 記者林伯東／攝影
內政部長徐國勇表示，疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施。 記者林伯東／攝影

內政部徐國勇今（25）日應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會，徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，但在疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施，「有神也要有人」，內政部希望大型繞境、進香活動，能考慮延期並準備延期方案。

內政部並將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等各團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，亦應考慮延期舉辦等等措施。

徐國勇表示，大型繞境、進香活動，在瘟疫流行、擴展時，政府的態度很感謝宗教對社會、人心的撫平，但「有神也要有人」，神明保佑，人也要做好防疫，

內政部希望人數很多、擁擠的場合，尤其是在室內，希望考慮延期並準備延期方案。

徐國勇希望，大型的繞境、進香活動，都能準備延期方案，把備案準備好，共同防止瘟疫的擴散。

徐國勇表示，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）』因應指引：公眾集會」，內政部也已將相關資訊提供給宗教等各團體和地方政府，提醒遵照規範做好防疫工作，例如在宗教活動時，儘量減少手部接觸、備齊酒精消毒等，並請大型活動舉辦團體，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，立即做好延期舉辦之備案。

徐國勇提到，台灣具有多元豐富的宗教文化，也是台灣強而有力的軟實力，未來會把民政司宗教科提升到宗教司的層級，來凸顯政府對宗教力量的重視，進而提供宗教團體更良好的發展環境。

徐國勇不忘提醒，疫情越來越嚴重，有潛在風險的人一定要落實居家檢疫隔離，不要再為了一己之私到處趴趴走，否則內政部絕對會處以重罰。

寰宇媽祖文化國際交流協會指出，現在處於防疫的非常時期，3月30日上午「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」開香儀式，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮、新營太子宮、板橋慈惠宮等百間宮廟，都會共襄盛舉，但主辦單位並不鼓勵民眾到法會現場，會以直播方式，讓參與信眾線上共同默禱，為疫情祈福。

徐國勇 疫情 內政部

延伸閱讀

大甲媽祖遶境辦不辦？徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

徐國勇：大型宗教活動應依疫情發展考慮延期

最新財產申報 陳時中夫婦存款不到300萬房貸5657萬元

林為洲盼暫緩基層評比 徐國勇：將行文地方政府

相關新聞

沃旭能源落實在地化 與台中港簽20年土地租約

沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化...

有神也要有人 徐國勇：大型宗教活動為防疫應考慮延後

內政部長徐國勇今（25）日應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會，徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻...

全家攻機能鮮食 引進日本超級大麥

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。看好機能性食物的趨勢風潮，今日宣布導入風靡日本的超級食物-超級大麥，搶攻健康飲食商機。

創業家3武器 拚今年重返成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年財報 累計全年合併營收50.91億元，創下歷史新高；歸屬母公司業主淨利約3,815萬元，每股純益（EPS）1.53元，獲利較前年衰退。展望今年，將以「科技」、「價格」、「品質」三大武器應戰，力拚獲利重回成長。

疫情升溫／虎航停飛南韓 長榮、華航嚴陣以待

中央流行疫情指揮中心將南韓提升至第三級警告（Warning），台灣虎航（6757）已經宣布2月27日至2020年3月31日所有南韓往返航班全數取消；長榮航（2618）和華航（2610）的南韓航線則公布相關的改票、退票方案和調整機上服務流程，同時也公布機上全艙等餐飲均提供一次性餐盒，機上免稅品銷售及送貨到府均採網路預購。

防疫在家下廚 愛買業績增四成

農曆年後往往是零售業淡季，受新冠肺炎疫情影響，防疫和宅經濟反而爆發。遠百（2903）旗下愛買表示，2月上半月愛買量販整體業績較去年同期成長四成，實體通路和線上購物通通正成長。

新北昔9字頭豪宅「橋峰」 今年剩6字頭

根據實價資料，2019年新北市最貴豪宅為淡水「天境ellipse360°」，每坪達84.4萬元，其次分別是橋峰、遠雄香榭園、合環御寶、國泰雙璽。過去房價最高的新板特區，僅有一戶擠進前五名，同為新北市高價區的永和區，一戶都沒有。

全家引日本超商熱銷王 「超級大麥」登台 估商機上億

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合...

日本航空攜手 Amadeus 啟用NDC加速零售轉型

日本航空 (JAL) 積極深化策略分銷合作關係，選擇 Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售...

影／企業接力防疫 儒鴻捐贈機能布餘料做學校清潔抹布

苗栗縣在地企業，紡織界喻為台灣機能紡織代名詞儒鴻企業股份有限公司，發揮產業特質，捐贈運動級彈性機能布的餘料共150袋（每...

創業家去年EPS 1.53元 今年三大武器力拚獲利成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年全年合併營收約50.91億元，成軍以來營收首度衝破50億大關，創下歷年新...

台北101欣葉食藝軒29日熄燈 新餐廳招商年底開幕

台北101與高樓景觀餐廳欣葉食藝軒「分手了」，將於2月29日熄燈。台北101營運長劉家豪今（25）日表示，台北101即刻...

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

台積電急徵逾1,500多個工程師及製程技術員

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

總統令：楊珍妮出任我WTO代表團副常任代表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。