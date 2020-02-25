有神也要有人 徐國勇：大型宗教活動為防疫應考慮延後

內政部長徐國勇今（25）日應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會，徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，但在疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施，「有神也要有人」，內政部希望大型繞境、進香活動，能考慮延期並準備延期方案。

內政部並將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等各團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，亦應考慮延期舉辦等等措施。

徐國勇表示，大型繞境、進香活動，在瘟疫流行、擴展時，政府的態度很感謝宗教對社會、人心的撫平，但「有神也要有人」，神明保佑，人也要做好防疫，

內政部希望人數很多、擁擠的場合，尤其是在室內，希望考慮延期並準備延期方案。

徐國勇希望，大型的繞境、進香活動，都能準備延期方案，把備案準備好，共同防止瘟疫的擴散。

徐國勇表示，疾管署已制定「『嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）』因應指引：公眾集會」，內政部也已將相關資訊提供給宗教等各團體和地方政府，提醒遵照規範做好防疫工作，例如在宗教活動時，儘量減少手部接觸、備齊酒精消毒等，並請大型活動舉辦團體，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，立即做好延期舉辦之備案。

徐國勇提到，台灣具有多元豐富的宗教文化，也是台灣強而有力的軟實力，未來會把民政司宗教科提升到宗教司的層級，來凸顯政府對宗教力量的重視，進而提供宗教團體更良好的發展環境。

徐國勇不忘提醒，疫情越來越嚴重，有潛在風險的人一定要落實居家檢疫隔離，不要再為了一己之私到處趴趴走，否則內政部絕對會處以重罰。

寰宇媽祖文化國際交流協會指出，現在處於防疫的非常時期，3月30日上午「百廟眾聖護蒼生 為全球疫情祈福法會」開香儀式，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮、新營太子宮、板橋慈惠宮等百間宮廟，都會共襄盛舉，但主辦單位並不鼓勵民眾到法會現場，會以直播方式，讓參與信眾線上共同默禱，為疫情祈福。