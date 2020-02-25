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沃旭能源落實在地化 與台中港簽20年土地租約

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化離岸風場」建造工程，預計2022年完工啟用，作為大彰化離岸風場運維中心，落實在地化進程。圖／沃旭能源提供
沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化離岸風場」建造工程，預計2022年完工啟用，作為大彰化離岸風場運維中心，落實在地化進程。圖／沃旭能源提供

沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化離岸風場」建造工程，預計2022年完工啟用，作為大彰化離岸風場運維中心，落實在地化進程。

沃旭能源說明，大彰化離岸風場位於彰化外海離岸35至60公里處，透過遴選及競標階段已取得1.82GW併網容量，沃旭能源將負責風場建造及運維工作；台中港因為具有適宜的水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場，因此成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文Matthias Bausenwein表示，此次與台中港簽署20年租約，展現沃旭長期致力落實大彰化離岸風場的在地化；因應風場建置及運維所需，沃旭還投資強化港口基礎建設，為在台灣長期發展離岸風電做好萬全準備。

沃旭能源將於2020年開始建造運維基地，預計在2022年完工啟用。該建築物由MAA集團台灣分公司設計，符合美國綠建築協會能源與環境設計標準（LEED）金級綠色建築規範。

沃旭指出，這棟建築物運用歐洲建築工法並設置多項綠色解決方案，包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等，不但符合沃旭企業減碳目標，也落實沃旭致力創造更環保且永續世界的企業願景。

沃旭表示，為配合大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造時程，沃旭能源建造團隊已經開始整備承租碼頭及後線土地，未來風場建設的重要組件如水下基樁、風機塔筒及葉片等，將會存放於承租碼頭及後線土地。

沃旭能源今年1月獲得企業騎士 （Corporate Knights Inc.）評選為全球最永續企業，並預計於2025年實現碳中和目標。沃旭持續推動中的多項永續計畫，包括響應國際電動車倡議 EV100，規劃在五年內全面改用純電池或插電式混合動力的電動車；並且也計劃在2040年前，協助促成離岸風電供應商夥伴達成零碳足跡的目標。

沃旭能源已安裝完成1,450多架風機，全球營運中的裝置容量6.8GW，建置中的裝置容量為3GW （包括大彰化東南及西南第一階段風場計畫）。此外，沃旭已獲配於2024前在美國建置2.9GW、2025前在德國建置1.1GW及台灣建置0.9GW離岸風電裝置容量。沃旭能源的目標是在2025年前於全球建造完成15GW離岸風電裝置容量。

沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化離岸風場」建造工程，預計2022年完工啟用，作為大彰化離岸風場運維中心，落實在地化進程。圖／沃旭能源提供
沃旭能源今（25）日與台灣港務股份有限公司簽訂20年土地租約，租用台中港碼頭暨後線土地，投資興建全新綠建築，推動「大彰化離岸風場」建造工程，預計2022年完工啟用，作為大彰化離岸風場運維中心，落實在地化進程。圖／沃旭能源提供

離岸風電 碼頭

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