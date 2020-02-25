快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

全家引日本超商熱銷王 「超級大麥」登台 估商機上億

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
全家導入風靡日本的超級食物-超級大麥，成為新一波「健康志向」系列鮮食。 圖／全家提供
全家導入風靡日本的超級食物-超級大麥，成為新一波「健康志向」系列鮮食。 圖／全家提供

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。看好機能性食物的趨勢風潮，今（25）日宣布全導入風靡日本的超級食物-超級大麥，搶攻健康飲食商機。

全家便利商店鮮食部長黃正田表示，超級大麥具有優質的膳食纖維和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，在日本全家創下一年銷售5,000萬個超級大麥三角飯糰的驚人銷量，全家此次與亞洲獨家代理商日本帝人株式會社合作，將超級大麥首度導入台灣，預計今年將陸續推出達近20個品項，創造超過1億商機，將帶動健康志向系列鮮食業績成長超過3成。

黃正田表示，全家瞄準健康趨勢，今年鮮食將以「減法策略」Clean Label少添加、「加法策略」健康志向系列鮮食、「替代策略」蔬食植物肉三大策略布局。

全家表示，國人普遍有腸胃道、消化系統問題，每人每天的膳食纖維建議攝取量為25-35公克，但卻有9成國人的膳食纖維攝取不足。而日本近年則掀起超級大麥風潮，不但日本全家近年推出超過35款相關鮮食商品，各大知名超市、量販店通路均紛紛推出超級大麥商品。

超級大麥為澳洲研究機構所開發的機能性大麥，其膳食纖維含量為糙米的7倍以上、白米的40倍，能幫助消化、促進代謝，且抗性澱粉含量為一般大麥4倍、白米的2.5倍、糙米的2.3倍，可降低約3成的熱量吸收，成為新一代的機能性食材。

全家便利商店

延伸閱讀

網家布局海外代購市場 推信用卡支付服務

公主號4確診滯日港人 呼吸衰竭

表演服裝尺度這麼大可以嗎？人間香奈兒Jennie日本巡迴後台照超火辣

日本航空攜手 Amadeus 啟用NDC加速零售轉型

相關新聞

台北101欣葉食藝軒29日熄燈 新餐廳招商年底開幕

台北101與高樓景觀餐廳欣葉食藝軒「分手了」，將於2月29日熄燈。台北101營運長劉家豪今（25）日表示，台北101即刻...

環狀線累積運量已破百萬 3月1日起正式收費

台北捷運公司今（25）日表示，捷運環狀線自通車以來，累積運量已突破百萬，自3月1日開始將正式收費，收費方式與現行路網相同...

全家攻機能鮮食 引進日本超級大麥

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。看好機能性食物的趨勢風潮，今日宣布導入風靡日本的超級食物-超級大麥，搶攻健康飲食商機。

新北昔9字頭豪宅「橋峰」 今年剩6字頭

根據實價資料，2019年新北市最貴豪宅為淡水「天境ellipse360°」，每坪達84.4萬元，其次分別是橋峰、遠雄香榭園、合環御寶、國泰雙璽。過去房價最高的新板特區，僅有一戶擠進前五名，同為新北市高價區的永和區，一戶都沒有。

全家引日本超商熱銷王 「超級大麥」登台 估商機上億

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合...

日本航空攜手 Amadeus 啟用NDC加速零售轉型

日本航空 (JAL) 積極深化策略分銷合作關係，選擇 Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售...

影／企業接力防疫 儒鴻捐贈機能布餘料做學校清潔抹布

苗栗縣在地企業，紡織界喻為台灣機能紡織代名詞儒鴻企業股份有限公司，發揮產業特質，捐贈運動級彈性機能布的餘料共150袋（每...

創業家去年EPS 1.53元 今年三大武器力拚獲利成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年全年合併營收約50.91億元，成軍以來營收首度衝破50億大關，創下歷年新...

美商UPS 在台灣啟用全新物流中心

美商優比速（UPS）今（25）日宣布位在南崁的桃園二倉分支物流中心正式啟用。此中心耗資新台幣4,500萬元，占地1.34...

創新實戰／內部創新的王道

無庸置疑，創新是企業持續成長的關鍵動能，但講起來容易，過程中經歷的挑戰就如人飲水了。一旦市場開始快速變動，遊戲規則立即改寫，企業面臨這樣的困境，往往因為依循舊規則行事的組織慣性，難以適切的因應變局而逐步為之淘汰。今天就從企業的內部創新談起。

管理錦囊／台商投資 做好三件事

發生在武漢的新冠肺炎自今已一個多月，疫情蔓延至全世界，確診與死亡人數逐日攀升，人心惶惶，而未來經濟環境不確定，也會造成全球恐慌。

兩岸靚人物／羅傑翰…對岸開咖啡店 串起產業鏈

醫院裡開咖啡店，在台灣習以為常，但在大陸還很少見。台灣青年羅傑翰在福州開的第一家咖啡店，就設於東南眼科醫院內。

熱門新聞

國巨晶片電阻 下月大漲八成

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

台積徵才1,500人 全力衝刺5奈米製程

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

台積電急徵逾1,500多個工程師及製程技術員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。