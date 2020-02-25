全家引日本超商熱銷王 「超級大麥」登台 估商機上億

繼推廣Clean Label和開發植物肉自有鮮食後，全家再推出機能性鮮食。全家（5903）表示，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據。看好機能性食物的趨勢風潮，今（25）日宣布全導入風靡日本的超級食物-超級大麥，搶攻健康飲食商機。

全家便利商店鮮食部長黃正田表示，超級大麥具有優質的膳食纖維和抗性澱粉特色，近年成為日本超夯食材，在日本全家創下一年銷售5,000萬個超級大麥三角飯糰的驚人銷量，全家此次與亞洲獨家代理商日本帝人株式會社合作，將超級大麥首度導入台灣，預計今年將陸續推出達近20個品項，創造超過1億商機，將帶動健康志向系列鮮食業績成長超過3成。

黃正田表示，全家瞄準健康趨勢，今年鮮食將以「減法策略」Clean Label少添加、「加法策略」健康志向系列鮮食、「替代策略」蔬食植物肉三大策略布局。

全家表示，國人普遍有腸胃道、消化系統問題，每人每天的膳食纖維建議攝取量為25-35公克，但卻有9成國人的膳食纖維攝取不足。而日本近年則掀起超級大麥風潮，不但日本全家近年推出超過35款相關鮮食商品，各大知名超市、量販店通路均紛紛推出超級大麥商品。

超級大麥為澳洲研究機構所開發的機能性大麥，其膳食纖維含量為糙米的7倍以上、白米的40倍，能幫助消化、促進代謝，且抗性澱粉含量為一般大麥4倍、白米的2.5倍、糙米的2.3倍，可降低約3成的熱量吸收，成為新一代的機能性食材。