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日本航空攜手 Amadeus 啟用NDC加速零售轉型

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
日本航空 (JAL) 積極深化策略分銷合作關係，選擇 Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售業務轉型。 圖／取自日本航空網站
日本航空 (JAL) 積極深化策略分銷合作關係，選擇 Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售業務轉型。 圖／取自日本航空網站

日本航空 (JAL) 積極深化策略分銷合作關係，選擇 Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售業務轉型。

透過導入 Amadeus Altéa NDC，日航可望精進各個通路的內容服務與零售業務，從而大規模保障跨通路品牌體驗的一致性。

日航表示，將運用 Amadeus NDC Connect 整合 NDC 內容至 Amadeus Travel Platform 中，以進行內容分銷。Amadeus NDC Connect 解決方案乃專為使用 Altéa系統的航空公司所設計，以便其將 NDC 內容無縫提供給世界各地的旅遊銷售商。

藉此合作關係，採用 Amadeus 的旅遊業者，不久後便可透過Amadeus Travel Platform輕鬆掌握並享有日航豐富多元的NDC內容，同時保障營運作業不中斷。

日本航空客運管理銷售部門執行長 Yoriyuki Kashiwagi 說：「NDC 等新科技可有效提升顧客體驗，並支援日航長期的數位轉型策略。我們希望以『價值』而不只是『價格』來創造旅遊產品的競爭優勢。」

Amadeus 亞太區航空事業部執行副總裁 Cyril Tetaz 指出：「我們相信，航空業者必須不斷探索創新與跨通路零售的機會，才能常保競爭活力。今日許多航空公司已展開數位轉型之旅，而 NDC 是助其改善零售能力的一大利器。在部署 Amadeus NDC Connect 後，日航將可機敏且便捷地運作，高效分銷 NDC 內容，從而落實數位創新的長期策略。」

隨著導入 Amadeus Altéa NDC，日航將成為 Amadeus NDC [X] 計畫的最新成員。Amadeus NDC [X] 計畫全面統整各種與 NDC 相關的活動，現已有超過 25 家旅遊業者及 16 家航空公司參與。Amadeus 致力將 NDC 廣泛推向所有直接與間接通路，以協助航空業者輕鬆透過其所青睞的分銷通路來供應內容，並同時確保旅遊銷售商能針對各種來源的內容，輕鬆地進行比對、預訂與提供相關服務。

Amadeus 秉持落實 NDC 服務的一貫理念，不斷精進 NDC 能力，屢獲國際航空運輸協會（IATA）認證，現已取得第四級分銷商（distributor）及 IT 供應商（IT provider）雙認證。

航空業 零售業 旅遊業

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