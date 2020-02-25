快訊

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞警匪片

韓國大邱現口罩之亂 排隊人潮空拍照震撼台灣網友

創業家去年EPS 1.53元 今年三大武器力拚獲利成長

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
創業家去年EPS 1.53元，今年憑藉三大武器力拚獲利成長。圖／創業家提供
創業家去年EPS 1.53元，今年憑藉三大武器力拚獲利成長。圖／創業家提供

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年全年合併營收約50.91億元，成軍以來營收首度衝破50億大關，創下歷年新高；歸屬母公司業主淨利約3,815萬元，每股純益（EPS）1.53元，獲利較前年衰退。展望今年，將以「科技」、「價格」與「品質」三大武器應戰，力拚獲利重回成長。

創業家總經理廖家欣表示，將全力強化競爭優勢，以三大武器持續提升營運效率和用戶消費體驗再升級，並實踐「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」等三大年度發展策略。

廖家欣指出，除了以高回購性商品線為基礎，打造並強化品牌全新意象，並將拓展客群分眾新商機，以限定專區商品點數折抵機制，擴充點數經濟應用層面，以期達到全方位提升消費者心佔率的目標，同時加大市場滲透率，全力衝刺今年再創營運新高點。

回顧去年，創業家表示，台灣電商市場規模持續擴大，公司以AI科技新方案切入消費需求點，應用於旗下電商平台生活市集提升營運效率，且深耕個人化、行動化、智慧選品等多元面向有成，帶動AI個人化推薦的轉換率在一年內顯著成長；去年上半年創立生活市集自有品牌專區，也挹注自有品牌商品單季業績在一年內大幅飆升500%。

創業家去年擴大布局「自有品牌產品線」、「點數應用新方案」、「個人化消費體驗」、「策略結盟」等；下半年起並陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，目標再開拓行動商機新格局。

創業家今年1月合併營收約3.84億元，年增24.1%，本月以「趨勢性商品專區」、「策略性品類造節」、「多元性點數應用」等策略，強化營運效率，同時透過推出大型衛生紙活動、購買特定品項集集點加碼回饋等，力拚單月營收開出紅盤。為協助消費者對抗新冠肺炎疫情，將持續推出針對抵禦疫情的相關商品。

創業家兄弟 營收

延伸閱讀

晶碩 去年每股賺7.62元

創業家 攻228宅商機

創業家增營運長、行銷長 6月22日股東會

松果購物去年獲利倍增 創新高

相關新聞

台北101欣葉食藝軒29日熄燈 新餐廳招商年底開幕

台北101與高樓景觀餐廳欣葉食藝軒「分手了」，將於2月29日熄燈。台北101營運長劉家豪今（25）日表示，台北101即刻...

環狀線累積運量已破百萬 3月1日起正式收費

台北捷運公司今（25）日表示，捷運環狀線自通車以來，累積運量已突破百萬，自3月1日開始將正式收費，收費方式與現行路網相同...

影／企業接力防疫 儒鴻捐贈機能布餘料做學校清潔抹布

苗栗縣在地企業，紡織界喻為台灣機能紡織代名詞儒鴻企業股份有限公司，發揮產業特質，捐贈運動級彈性機能布的餘料共150袋（每...

創業家去年EPS 1.53元 今年三大武器力拚獲利成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年全年合併營收約50.91億元，成軍以來營收首度衝破50億大關，創下歷年新...

美商UPS 在台灣啟用全新物流中心

美商優比速（UPS）今（25）日宣布位在南崁的桃園二倉分支物流中心正式啟用。此中心耗資新台幣4,500萬元，占地1.34...

創新實戰／內部創新的王道

無庸置疑，創新是企業持續成長的關鍵動能，但講起來容易，過程中經歷的挑戰就如人飲水了。一旦市場開始快速變動，遊戲規則立即改寫，企業面臨這樣的困境，往往因為依循舊規則行事的組織慣性，難以適切的因應變局而逐步為之淘汰。今天就從企業的內部創新談起。

管理錦囊／台商投資 做好三件事

發生在武漢的新冠肺炎自今已一個多月，疫情蔓延至全世界，確診與死亡人數逐日攀升，人心惶惶，而未來經濟環境不確定，也會造成全球恐慌。

兩岸靚人物／羅傑翰…對岸開咖啡店 串起產業鏈

醫院裡開咖啡店，在台灣習以為常，但在大陸還很少見。台灣青年羅傑翰在福州開的第一家咖啡店，就設於東南眼科醫院內。

商業興觀點／伊斯蘭商機大 留意隱形市場

穆斯林族群約占全球四分之一人口數，其龐大消費力不可小覷。由於伊斯蘭教規範，除了對食入體內的食物有嚴格規範（即清真認驗證），伊斯蘭亦針對教徒進行行為規範，因此衍生了符合伊斯蘭教義的客製化商機，稱為「伊斯蘭商機」。

對岸限塑 可能加大漲勢

大陸限塑令，可能加重工紙原料、成品漲勢。業界指出，由於限塑令發布後，將限制大陸部分地區、領域塑膠製品生產，此一部分將改以紙器替代，預期每年催生約1,000萬噸紙製品需求，占大陸造紙需求量10%。

原料短缺 工紙鏈掀漲價潮

新冠疫情未解，中國大陸廢紙回收困難，加上下游陸續開工，激勵工紙、紙器從上周起開始飆漲15%，昨（24）日大廠理文、玖龍宣布每公噸再開漲人民幣100~150元不等；國內工紙三雄榮成、正隆、永豐餘預計也將加入上調行列。

外商因應疫情 共享辦公室短租熱

新冠肺炎疫情延燒，台北共享辦公室詢問度增加，共享業者指出，因應疫情蔓延的不確定性，外商考量到「外勤員工的安全」、「疫情可能造成封樓」及「台灣防疫相對安全」等三大因素，開始詢問共享辦公室短租的機會，意外成為這波疫情下，逆勢成長的需求商機。

熱門新聞

勞退新制58.6萬人領走退休金 一次領月領分別領這麼多

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

國巨晶片電阻 下月大漲八成

全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。