創業家去年EPS 1.53元 今年三大武器力拚獲利成長

創業家兄弟（8477）今（25）日公布2019年全年合併營收約50.91億元，成軍以來營收首度衝破50億大關，創下歷年新高；歸屬母公司業主淨利約3,815萬元，每股純益（EPS）1.53元，獲利較前年衰退。展望今年，將以「科技」、「價格」與「品質」三大武器應戰，力拚獲利重回成長。

創業家總經理廖家欣表示，將全力強化競爭優勢，以三大武器持續提升營運效率和用戶消費體驗再升級，並實踐「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」等三大年度發展策略。

廖家欣指出，除了以高回購性商品線為基礎，打造並強化品牌全新意象，並將拓展客群分眾新商機，以限定專區商品點數折抵機制，擴充點數經濟應用層面，以期達到全方位提升消費者心佔率的目標，同時加大市場滲透率，全力衝刺今年再創營運新高點。

回顧去年，創業家表示，台灣電商市場規模持續擴大，公司以AI科技新方案切入消費需求點，應用於旗下電商平台生活市集提升營運效率，且深耕個人化、行動化、智慧選品等多元面向有成，帶動AI個人化推薦的轉換率在一年內顯著成長；去年上半年創立生活市集自有品牌專區，也挹注自有品牌商品單季業績在一年內大幅飆升500%。

創業家去年擴大布局「自有品牌產品線」、「點數應用新方案」、「個人化消費體驗」、「策略結盟」等；下半年起並陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，目標再開拓行動商機新格局。

創業家今年1月合併營收約3.84億元，年增24.1%，本月以「趨勢性商品專區」、「策略性品類造節」、「多元性點數應用」等策略，強化營運效率，同時透過推出大型衛生紙活動、購買特定品項集集點加碼回饋等，力拚單月營收開出紅盤。為協助消費者對抗新冠肺炎疫情，將持續推出針對抵禦疫情的相關商品。