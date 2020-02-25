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台北101欣葉食藝軒29日熄燈 新餐廳招商年底開幕

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

台北101與高樓景觀餐廳欣葉食藝軒「分手了」，將於2月29日熄燈。台北101營運長劉家豪今（25）日表示，台北101即刻啟動招商計畫，確定原有地點仍會是餐飲品牌進駐，且目前已有十多家口袋名單，從國內餐飲集團到國外餐飲集團都有，也有中南部老字號餐飲品牌準備北上攻城掠地，新餐廳今年底前一定開幕。

劉家豪表示，台北101身為台灣的地標，有其不可取代性與高度，這是個轉機，希望能藉此吸引國際級一流餐廳進駐。

劉家豪指出，台北101比較希望能夠與合作夥伴進行的是長期的共榮計畫，以及對於台北101近來積極轉型經營台灣本地客，以及大樓上萬名白領階級租戶有一定的共識。畢竟，自2018年起國內觀光市場就已受到巨大轉變，現在又有新冠肺炎疫情衝擊。

台北101表示，85樓的「隨意鳥地方101」和86樓的「頂鮮台南擔仔麵 台北101店」目前仍都正常營運，也都已經完成續約。頂鮮副總經理陳琮盛也表示，該餐廳觀光客約佔二~三成，但國內目的性有應酬需求的商務客人佔比更高，再加上去年也已完成整修工程，預期在新冠肺炎疫情趨緩後，業績就會逐漸回溫成長。

主打義式料理的隨意鳥地方101，則深受年輕族群喜愛，更是網傳熱門生日、尾牙、婚宴的觀景夜景牛排餐廳。

此外，據了解「隨意鳥地方101」和「頂鮮台南擔仔麵 台北101店」二高樓景觀餐廳，自去年6月也開始配合台北101的轉型計畫，為了服務每日超過萬人、接近滿租的辦公大樓租戶，推出101高空百元餐盒，主打平價、CP值高的餐食提供租戶。

同時，台北101去年也啟動吸引本地消費者入館體驗，吸引滿滿的排隊人潮，也是希望能夠幫品牌租戶把人流帶進來，今年2月受新冠肺炎疫情衝擊，則推出「美好晚餐101」活動，現在也確定將加碼促銷並延長活動時間，鎖定台北101租戶，42個一線餐飲品牌齊推百元便當，亦有五折優惠與外帶優惠。

劉家豪強調，台灣本地觀光客、商務客，以及大樓租戶的 「內需市場」，會是台北101未來經營的重要軸心，並透過獨一無二的複合式垂直社區商業模式，整合大樓內部包括餐飲、品牌、租戶之間的資源，預期台北101與大樓及商場租戶間的最大綜效，一定還有成長的空間。

台北101 餐飲 疫情

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