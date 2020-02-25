美商UPS 在台灣啟用全新物流中心

美商優比速（UPS）今（25）日宣布位在南崁的桃園二倉分支物流中心正式啟用。此中心耗資新台幣4,500萬元，占地1.34萬平方公尺，為保稅及非保稅承運人提供超過3,800個棧板和3,000個貨架空間，同時增加UPS超過30％的倉儲容量。

UPS亞太區貨運與物流供應鏈總裁陳頌銘表示：「台灣擁有世界聞名的高科技產業，更是當地經濟成長的關鍵。UPS全新物流中心的設立能簡化營運流程、提高遞送效率，同時更容易前往台灣最忙碌的貨物樞紐機場，並有效率地使用UPS的全球網絡，幫助企業掌握成長契機。」

美商優比速的桃園二倉分支物流中心鄰近桃園國際機場，搭配UPS智慧物流網絡，將能最快於1個工作天內連結台灣與全球超過220個國家和區域。此物流中心策略性地選址，即是為了提升此區域高科技產業與其供應鏈的連結及企業競爭力。