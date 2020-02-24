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美喆-KY：廣東工廠今復工 旗下陸生產據點已全數復工

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

新冠肺炎持續延燒，不過石塑地板製造廠美喆-KY今(24)日公告，公司位於廣東的生產據點東莞美哲塑膠製品有限公司已取得當地政府核准於2月24日復工，目前公司大陸生產據點皆已全數復工。

美喆-KY指出，雖然中國工廠已全面復工，不過公司仍會持續關注當地疫情，配合當地主管機關的防疫工作。

美喆-KY表示，雖然首季短期整體出貨表現受工作天設減少，以及新冠肺炎疫情干擾，不過公司將藉由自身專業技術做到縮短施工進度，以及製程創新來提升自動化生產效率等競爭優勢，認為接下來整體產能稼動率可望隨著遞延訂單逐步認列而升溫。

展望今年第1季，美喆-KY表示，公司將持續透過LVT（Luxury Vinyl Tile）、SPC石塑地磚新產品研發，進一步達到優化產品結構、提升自動化生產及倉儲物流效率，並透過歐洲、中國和台灣等雙業務接單策略調整，來站穩商用市場、擴大家用市場銷售。

疫情 新冠肺炎

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