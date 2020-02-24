美喆-KY：廣東工廠今復工 旗下陸生產據點已全數復工

在過去，每項科技革命都有顛覆性，會引發社會反應，最終帶來社會轉變，因此使科技發揮最大的功效。1970年代初期以來，我們經歷資通訊科技革命（Information and Communication Technology Revolution）。拜微處理器及個人電腦之賜，巨量運算（mass computing）得以普及，才能促成這場革命。

2020-02-23 23:25