台中海線推案夯 光田醫向上特區豪墅「詮國臻品」開工

台中房市今年一片看俏，國家建築獎項常勝軍詮佳集團2020新案「詮國臻品」今(24)日舉行開工典禮，詮佳集團詮國建設董事長李欽泗表示，目前此案預約已逾七成，簽約也有五成，完全不受新冠肺炎疫情影響。

今天的開工典禮，活動現場並捐贈教育基金給查馬克文教協會；包括台中市議會副議長顏莉敏、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恆等人都到場祝賀。

龍井、大肚、沙鹿為今年台中推案熱區之一，其中又以三號國道龍井交流道周邊熱度始終不減，除東海大學帶來的人文氣息，附近生活機能近年越加成熟、交通網路便利，吸引許多在地、外來民眾移居此地。

顏清標表示，個案基地附近推案踴躍，但詮國建設推出的產品規劃，屬當地豪宅等級，因為只有16戶，要買要快，不然就搶不到了。

「詮國臻品」規劃五樓電梯別墅，雙車位雙主臥室，每戶總價從1,680萬至2,880萬元，標榜基地距離龍井交流道車程僅5分鐘車程。衛浴、廚房等都採用日本高級建材，且與中興保全中保無限+APP配合，讓住宅智慧生活化。

現場銷售經理李柏翰表示，「詮國臻品」規劃CP質高，今天公開現場馬上就有客戶下訂簽約，進場一個多月以來，預約七成，簽約已完成五成的銷售佳績。

考量全球氣候變遷巨大，「詮國臻品」選用大同超高水密氣密窗，較一般市售氣密窗水密規格高出一倍，為與日本同級1000 Pa；並提供UPS設備，外界斷電時，能提供暫時電力。

李欽泗強調，土地資源有限，如何把人本精神回歸到建築上，是建案最重要的事；此案特別邀請具APEC建築師資格的陳維凱打造「三代同堂」適居環境，包括銀髮族動線需求等。

「只做唯一，不做第一」的詮佳集團，還自行開發「詮佳築語法」建築白皮書，制定標準工法SOP，因此拿下國家建築金質獎首獎、國家建築金石獎、國家建築金球獎等肯定。「詮國臻品」採筏式基礎，提高防震係數，並提供三年防水保固。

李欽泗說，「詮國臻品」預計明年初完工，今年除了龍井新案之外，目前正籌劃台中新市中心AI國際超級商辦；此外，也將在市中心設計綠建築建案，預估下半年公開。