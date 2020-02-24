全聯「20+20」作戰部隊成型 謝健南升任副董事長

國內超市龍頭全聯福利中心今（24）日由董事長林敏雄宣布最新人事案，由屆齡65歲的現任執行長謝健南擔任副董事長一職，負責建立集團資源共享平台，讓他持續發揮專長提供更高層面建議，而營運長蔡篤昌則擔任總經理，全權負責營運相關業務。

全聯福利中心一直以來堅持「低價」、「微利」經營策略，商品定價比市場行情便宜20%，並強調物超所值，經過20年來的努力紮根，在消費者心中建立「全民超市」的角色，而門市更從早期的66家，至2020年已累積超過1000家，去年業績更創下1300億元新高紀錄。

展望下一個20年，全聯於2020年宣布啟動「20+20」全面升級計畫，除了加速推動數位轉型計畫外，全聯董事長林敏雄更宣布新的人事布局。

此外，林敏雄也透露，今年中全聯福利中心還將實現數位轉型最後一哩路的「實體電商」，展望未來，全聯也將透過制度化、系統化、在地化，繼續在零售業界建立標竿，並落實「公益賣場」願景，形成一種善的循環，成為台灣人生活中的一股正能量。