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全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
全聯今（24）日宣布，迎向下一個20年，啟動「20+20」全面升級計畫。圖／聯合報系資料照片
全聯今（24）日宣布，迎向下一個20年，啟動「20+20」全面升級計畫。圖／聯合報系資料照片

全聯今（24）日宣布，迎向下一個20年，啟動「20+20」全面升級計畫。全聯董事長林敏雄更宣布新的人事布局，將由執行長謝健南擔任副董事長，負責企業規劃方向，而營運長蔡篤昌則擔任總經理，負責整體營運業務。

全聯表示，身為台灣本土企業的全聯福利中心，一直以來堅持「低價」、「微利」經營策略，商品定價比市場行情便宜20%，並強調物超所值，這20年來努力紮根，開創許多第一與唯一，更在消費者心中建立「全民超市」的角色，而門市更從早期的66家，至2020年已累積超過1000家，去年業績更創下1300億元新高紀錄。

展望下一個20年，全聯於2020年宣布啟動「20+20」全面升級計畫，除了加速推動數位轉型計畫外，將由執行長謝健南擔任副董事長，負責企業規劃方向，而營運長蔡篤昌則擔任總經理，負責整體營運業務，期望透過彼此專業經驗與過去良好工作默契，持續帶領全聯走向下一個20年，創造更多精彩可期。

這20年來，全聯沒有國際資源可以奧援，只好以土法煉鋼方式腳踏實地做好每件事情，並靠著一路打拼的團隊與第一線上的門市同仁，為全聯撐起一片天。為帶領全聯持續開創下個精彩20年，董事長林敏雄於2019年啟動全聯數位轉型三部曲計畫，接連推出自有支付工具「PX Pay」與電商平台「PX GO！」，皆創下亮眼成績，都為接下來將啟動的「實體電商」打下良好基礎。

因此，今年剛好適逢2020年，為讓全聯下一個20年走得更穩健，董事長林敏雄特別宣布全聯未來願景計畫，確立經營團隊的決策與分工，故啟動「20+20」全面升級計畫，除今年中將實現數位轉型最後一哩路的「實體電商」外，更發布下一個20年的人事布局計劃。

人事布局方面，全聯將由屆齡65歲的謝健南執行長擔任副董事長一職，負責建立集團資源共享平台，讓他持續發揮專長提供更高層面建議。另外，營運長蔡篤昌則擔任總經理，全權負責營運相關業務。

期望透過彼此專業與工作默契，讓組織充分橫向溝通，協助全聯下一個20年再創高峰。展望未來，全聯將透過制度化、系統化、在地化，繼續在零售業界建立標竿，並落實「公益賣場」願景，形成一種善的循環，成為台灣人生活中的一股正能量。

全聯 電商 林敏雄

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