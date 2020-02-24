工具機廠大同大隈 投資8億在新北擴廠

工具機廠大同大隈投資8億元新北市鶯歌區擴建三層樓的二期倉庫棟及二層樓的三期作業廠房，預計2021年6月完工，強化大同大隈在工具機市場的國際出口能量，估公司未來年產值可達約60億元。

日商體質的國際企業大同大隈股份有限公司今（24）日於鶯歌舉辦「二期倉庫棟／三期作業廠房」興建工程動土典禮，新北市侯友宜市長一同出席見證。

侯友宜表示，新北市是台灣第一大城市，只要海外企業要投資新北，新北市府都會積極協助，因此能夠吸引像是Google、三井、德州儀器等國際企業到新北投資。大同大隈自去年8月透過新北市府招商一條龍服務窗口，僅四個月的時間協助取得二期倉庫棟及三期作業廠房興建的工程建造執照，為新北創造8億元的投資金額及150個就業機會。

新北市府指出，日本大隈株式會社擁有121年豐富的設計與製造工具機的經驗，海外據點遍及歐、亞、美洲等地，是日本工具機最大製造廠，自1997年7月與大同股份有限公司合資於台灣成立大同大隈股份有限公司後，於2018年遷廠鶯歌，在台灣負責生產高品質、高精密、高附加價值的兩軸車床、三軸車銑複合機及綜合加工機等機種。

大同大隈也表示，這次擴廠是因應國際市場需求，要特別感謝新北市政府在投資障礙及審查流程上的溝通與協助，未來除增加公司在工具機市場的出口能量，進一步提升公司的產值，更要為當地創造更多的產業附加價值。

新北市經發局說，除了大同大隈，法商迪卡儂公司在三重的商場也將要在今年3月動土，廠商如有進駐需求，可透過招商一條龍與單一窗口的服務平台，來釐清企業們面臨困境的處理方式並加速行政流程，讓企業們順利投資新北。