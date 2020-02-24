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遠航惡意欠薪遭三度重罰 北市勞動局重批資方無作為

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
遠航公司積欠員工去（2019）年12月份及今（2020）年1月份之薪資，北市勞動局三度重罰遠航公司新台幣150萬元。記者楊文琪／攝影
遠航公司積欠員工去（2019）年12月份及今（2020）年1月份之薪資，北市勞動局三度重罰遠航公司新台幣150萬元。記者楊文琪／攝影

遠航公司積欠員工去（2019）年12月份及今（2020）年1月份之薪資，經台北市政府勞動局於今年2月6日再次依勞動基準法第27條規定限期遠航公司給付，遠航公司於期限日（2020年2月21日）前仍未給付，勞動局三度重罰遠航公司新台幣150萬元。

勞動局今（24）日表示，遠航於今年1月31日遭交通部正式宣布廢止民用航空運輸營運許可證，致遠航公司飛航部份無法營運，但遠航公司迄今未辦理歇業，亦未資遣員工，持續欠薪。

針對遠航惡意欠薪，勞動局說，局長陳信瑜一上任即於今年2月5日前往遠航公司，親自擔任窗口傾聽遠航員工訴求，2月7日即獲得員工回應，陸續向勞動局提起勞資爭議調解，參與調解的員工包含他縣市員工多達900餘人，勞動局已安排今年3月9日召開調解會議。

陳信瑜表示，若調解未果，遠航又未全面停止營業，員工將難以向勞工保險局申請工資墊償，屆時員工僅能向遠航公司提起訴訟，勞動局將主動協助提供訴訟補助，爭取勞工權益。

另外，陳信瑜也嚴厲譴責遠航惡意積欠薪資，遠航如財務困難應聲請重整，或無法經營應申請解散；陳信瑜同時呼籲中央相關部會，應針對問題源頭有所作為，例如追查負責人資金流向，而非僅依賴地方政府協助勞資對話、提供訴訟補助及持續進行裁罰，建議中央應積極整合相關權責機關專案處理，以保障勞工權益。

遠航 薪資 新台幣

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