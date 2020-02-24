日商大同大隈舉辦動土典禮 完工後年產值可達60億

日商大同大隈股份有限公司今在鶯歌舉辦「二期倉庫棟／三期作業廠房」興建工程動土典禮，預計2021年6月完工後，年產值可達60億元，新北市長侯友宜也出席現場見證。

大同大隈去年8月透過新北市招商一條龍服務窗口，加速行政審查流程下，僅約4個月就取得二期倉庫棟及三期作業廠房興建的工程建造執照，為新北創造8億元投資金額及150個就業機會。

這次在鶯歌擴建3層樓的二期倉庫棟及2層樓的三期作業廠房，投資金額高達8億元，預計2021年6月完工後，將強化其在工具機市場的國際出口能量，預估未來年產值可達60億元。

日本大隈株式會社擁有121年的設計與製造工具機經驗，海外據點遍及歐、亞、美洲等地，是日本工具機最大製造廠。

1997年7月與大同股份有限公司合資，在台灣成立大同大隈公司後，2018年遷廠鶯歌，負責生產高品質、高精密、高附加價值的兩軸車床、三軸車銑複合機及綜合加工機等機種。

大同大隈表示，因應國際市場需求進行擴廠，透過新北市府在投資障礙及審查流程上的溝通與協助，不僅增加其出口能量、公司產值，還為當地創造更多產業附加價值。

侯友宜表示，新北市是台灣第一大城市，只要海外企業要投資新北，市府都會積極協助，因此才能夠吸引像是Google、三井、德州儀器等國際企業到新北投資。

在新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，更需企業擴大投資，以提升新北產業價值，市府也會提供相關協助，若企業有防疫相關問題，市府也會積極向中央反映。

新北市經發局表示，廠商若有進駐需求，可透過新北招商一條龍與單一窗口的服務平台，來解決企業面臨的困境，並加速行政流程，讓企業能順利投資新北。