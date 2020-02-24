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日商大同大隈舉辦動土典禮 完工後年產值可達60億

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
日商大同大隈今在鶯歌舉辦「二期倉庫棟／三期作業廠房」動土典禮，新北市長侯友宜到場見證。記者胡瑞玲／攝影
日商大同大隈今在鶯歌舉辦「二期倉庫棟／三期作業廠房」動土典禮，新北市長侯友宜到場見證。記者胡瑞玲／攝影

日商大同大隈股份有限公司今在鶯歌舉辦「二期倉庫棟／三期作業廠房」興建工程動土典禮，預計2021年6月完工後，年產值可達60億元，新北市長侯友宜也出席現場見證。

大同大隈去年8月透過新北市招商一條龍服務窗口，加速行政審查流程下，僅約4個月就取得二期倉庫棟及三期作業廠房興建的工程建造執照，為新北創造8億元投資金額及150個就業機會。

這次在鶯歌擴建3層樓的二期倉庫棟及2層樓的三期作業廠房，投資金額高達8億元，預計2021年6月完工後，將強化其在工具機市場的國際出口能量，預估未來年產值可達60億元。

日本大隈株式會社擁有121年的設計與製造工具機經驗，海外據點遍及歐、亞、美洲等地，是日本工具機最大製造廠。

1997年7月與大同股份有限公司合資，在台灣成立大同大隈公司後，2018年遷廠鶯歌，負責生產高品質、高精密、高附加價值的兩軸車床、三軸車銑複合機及綜合加工機等機種。

大同大隈表示，因應國際市場需求進行擴廠，透過新北市府在投資障礙及審查流程上的溝通與協助，不僅增加其出口能量、公司產值，還為當地創造更多產業附加價值。

侯友宜表示，新北市是台灣第一大城市，只要海外企業要投資新北，市府都會積極協助，因此才能夠吸引像是Google、三井、德州儀器等國際企業到新北投資。

在新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，更需企業擴大投資，以提升新北產業價值，市府也會提供相關協助，若企業有防疫相關問題，市府也會積極向中央反映。

新北市經發局表示，廠商若有進駐需求，可透過新北招商一條龍與單一窗口的服務平台，來解決企業面臨的困境，並加速行政流程，讓企業能順利投資新北。

此外，除了大同大隈外，法商迪卡儂公司也將於3月在三重的商場進行動土儀式，期盼未來有更多國際企業與市府攜手共創安居樂業環境。

大同大隈二期倉庫與三期作業廠房今舉辦動土典禮。記者胡瑞玲／攝影
大同大隈二期倉庫與三期作業廠房今舉辦動土典禮。記者胡瑞玲／攝影
大同大隈股份有限公司會長花木義麿表示，透過新北市招商一條龍服務協助快速取得建照。記者胡瑞玲／攝影
大同大隈股份有限公司會長花木義麿表示，透過新北市招商一條龍服務協助快速取得建照。記者胡瑞玲／攝影
大同大隈二期倉庫與三期作業廠房模擬圖。圖／大同大隈股份有限公司提供
大同大隈二期倉庫與三期作業廠房模擬圖。圖／大同大隈股份有限公司提供
大同大隈二期倉庫與三期作業廠房基地照。圖／新北市經發局提供
大同大隈二期倉庫與三期作業廠房基地照。圖／新北市經發局提供
新北市長侯友宜表示，感謝大同大隈加碼投資新北。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜表示，感謝大同大隈加碼投資新北。記者胡瑞玲／攝影

大同 工具機 侯友宜

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