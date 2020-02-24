抗疫好幫手！3M捐贈北市小學教室萬片靜電空氣濾網

明（25）日全國中小學校正式開學，今（24）日開學前夕3M台灣宣布，捐贈台北市府1萬片3M靜電空氣濾網及九台空氣清淨機，協助加強教室內空氣流通循環，希望能有效淨化空氣品質，為學童健康多一層把關，而本次捐贈總價值約123萬元新台幣。

3M指出，新冠肺炎與季節性流感肆虐全球，根據全球最權威醫學期刊之一的《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）最新報告指出，新冠肺炎病毒平均每1人會傳染給2.2個人。

此外，美國環境保護署（EPA）報告也指出，室內空氣汙染程度通常比室外空氣高2到5倍，室內空汙可能因為空氣不流通與人口密集而更加嚴重，建議可藉由室內循環設備（冷氣、清淨機、除濕機）加裝靜電濾網，無論是夏天的冷氣使用期間，抑或是梅雨季開除濕，都能加強室內空氣濾淨，同時透過靜電濾網吸附空氣中的帶菌微粒、塵螨過敏原及PM2.5…等汙染原，多一層靜電空氣濾網的防護，讓在室內呼吸更安心。

3M台灣董事總經理仝漢霖表示，該品牌「靜電空氣濾網」採用與3MN95口罩類似的靜電原理，且認證為美國肺臟協會（ALA）與美國過敏協會（AAFA）健康夥伴。將3M靜電空氣濾網安裝在既有的空氣循環設備上，可提升空氣過濾效能，淨化教室內的空氣品質，就好比室內的口罩一樣，多一層防護多一層安心。

仝漢霖進一步指出，民眾如有預算考量，不必花上大筆錢更新家中過濾設備，3M靜電空氣濾網可自行裁切使用面積，可使用在市面上的冷氣機、除濕機及空氣清淨機上，少少價格就能發揮大大的效能。目前也有不少百貨零售業者、補習班都有使用。

仝漢霖表示，3M也趕在開學前配送至全台北市162間的公立小學，共計4,276班級數，可安裝在教室內冷氣、除濕機以及空氣清淨機上，淨化空氣品質。以一片濾網每日使用4~5小時計算，預估可協助北市公立小學所有班級使用至暑假 。

此外，總部位於南港的3M台灣，也敦親睦鄰，加碼捐贈港湖區特教班9台最高坪效的3M智淨型空氣清淨機，提供孩子們更優質的學習環境。