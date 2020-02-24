快訊

破產的美國童軍團：組織黑歷史的「百年性侵檔案」

南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

抗疫好幫手！3M捐贈北市小學教室萬片靜電空氣濾網

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
3M靜電空氣濾網安裝在教室冷氣上，提升空氣過濾效能，孩童上學更安心。 圖／3M提供
3M靜電空氣濾網安裝在教室冷氣上，提升空氣過濾效能，孩童上學更安心。 圖／3M提供

明（25）日全國中小學校正式開學，今（24）日開學前夕3M台灣宣布，捐贈台北市府1萬片3M靜電空氣濾網及九台空氣清淨機，協助加強教室內空氣流通循環，希望能有效淨化空氣品質，為學童健康多一層把關，而本次捐贈總價值約123萬元新台幣。

3M指出，新冠肺炎與季節性流感肆虐全球，根據全球最權威醫學期刊之一的《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）最新報告指出，新冠肺炎病毒平均每1人會傳染給2.2個人。

此外，美國環境保護署（EPA）報告也指出，室內空氣汙染程度通常比室外空氣高2到5倍，室內空汙可能因為空氣不流通與人口密集而更加嚴重，建議可藉由室內循環設備（冷氣、清淨機、除濕機）加裝靜電濾網，無論是夏天的冷氣使用期間，抑或是梅雨季開除濕，都能加強室內空氣濾淨，同時透過靜電濾網吸附空氣中的帶菌微粒、塵螨過敏原及PM2.5…等汙染原，多一層靜電空氣濾網的防護，讓在室內呼吸更安心。

3M台灣董事總經理仝漢霖表示，該品牌「靜電空氣濾網」採用與3MN95口罩類似的靜電原理，且認證為美國肺臟協會（ALA）與美國過敏協會（AAFA）健康夥伴。將3M靜電空氣濾網安裝在既有的空氣循環設備上，可提升空氣過濾效能，淨化教室內的空氣品質，就好比室內的口罩一樣，多一層防護多一層安心。

仝漢霖進一步指出，民眾如有預算考量，不必花上大筆錢更新家中過濾設備，3M靜電空氣濾網可自行裁切使用面積，可使用在市面上的冷氣機、除濕機及空氣清淨機上，少少價格就能發揮大大的效能。目前也有不少百貨零售業者、補習班都有使用。

仝漢霖表示，3M也趕在開學前配送至全台北市162間的公立小學，共計4,276班級數，可安裝在教室內冷氣、除濕機以及空氣清淨機上，淨化空氣品質。以一片濾網每日使用4~5小時計算，預估可協助北市公立小學所有班級使用至暑假 。

此外，總部位於南港的3M台灣，也敦親睦鄰，加碼捐贈港湖區特教班9台最高坪效的3M智淨型空氣清淨機，提供孩子們更優質的學習環境。

空氣品質 除濕機

延伸閱讀

義大利抗疫 威尼斯嘉年華提前兩天結束

明開學！雙北各設3關卡防疫

確診縣市 北市7人最多 陳時中：有助抗疫 才會公布地點

桃市因應開學 公共運輸今消毒

相關新聞

學生即將開學 蝦皮購物推「防護三招」

高中以下學生將於本周開學，多數家長仍因新冠肺炎（COVID-19）和流感疫情，憂心孩童健康安全，除了備足口罩、消毒酒精等...

策略經營／吳億盼…AI深度學習 企業幫手

威盛從晶片發展到物聯網業務，該公司嵌入式系統與物聯網事業處總經理吳億盼表示，由於物聯網會產生大量資料，可利用人工智慧（AI）發展加值應用，而威盛主要著重於企業市場，相關AI應用不但要聚焦，還需要可實現且能獲利的商業模式，畢竟企業規畫導入AI，一定要評估有利可圖。

點子農場／把觀光客變成旅行家

今年1月，蘇花改公路南澳段通車後，宜蘭的民宿業者們多少能想像未來的可能畫面。

經濟選書／第三支柱社會平衡關鍵

在過去，每項科技革命都有顛覆性，會引發社會反應，最終帶來社會轉變，因此使科技發揮最大的功效。1970年代初期以來，我們經歷資通訊科技革命（Information and Communication Technology Revolution）。拜微處理器及個人電腦之賜，巨量運算（mass computing）得以普及，才能促成這場革命。

行銷最錢線／故事說得好 銷售會更好

為什麼我們做出最好的內容行銷，投放最多的數位媒體，廣告也拍得很好，但消費者的反應卻是這麼冷淡？

中鋼聯合開發 跨出台灣離岸風電產業在地化的一大步

中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發的中能發電公司，最近宣布與台灣菱重維特斯離岸風電公司(MHI Vesta...

遠東機械 引領數位升級…智慧產線 品檢0失誤

位在嘉義的遠東機械是老字號企業，至今已70年歷史，從早期生產自行車輪圈，到工具機單機出售，逐步蛻變為生產線系統一條龍服務，建立不敗的競爭優勢，同時在結構鋼管等鋼鐵領域也多有斬獲，並成功跨足高爾夫球桿、躍居全球重要球桿製造商，隨著第三代接班，關係企業逐步邁向股票上市櫃，快速茁壯奔馳。

遠東機械總座莊宇龍談經營理念 簡單的事做好做對

遠東機械總經理莊宇龍有想法、有執行力。他在美國出生長大，資本主義薰陶下重視雙贏策略，經常有獨到的見解，他認為，企業應盡量擺脫家族色彩，對公司、股東及員工比較好。

遠東機械 一支高爾夫球桿打出名號

遠東機械另一個亮點是高爾夫球桿，關係企業啟坤科技目前是高爾夫鐵中桿全球第二大製造商，自創品牌「KBS」，鐵中桿產品在各賽事中嶄露鋒芒，使用KBS的選手多能獲得佳績，不斷打進巡迴賽等級，使啟坤科技聲名大噪 。

工研院看優勢／遠東機械求新求變 打造製造服務業

汽車產業是全球工具機的主要市場，有近五成工具機都應用在汽車工業，國內老字號的工具機大廠遠東機械，自生產腳踏車輪圈起家，如今旗下發得科技生產的汽車鋁輪圈工具機台獨步全球，積極導入智能製造及監控系統，始終求新求變保持彈性，是歷經70年仍能屹立不搖的策略。

影／「台灣設計菁英協會」成立 要帶領年輕設計師跨出台灣

「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，目前加入的200多名會員皆為國內取得國家級室...

機捷A7園區90公頃開放投資 即日起抵減營所稅

桃園市政府為提供國內廠口或台商回流需求土地，市府經濟發展局今天下午表示，桃園市完成規畫開發龜山區機場捷運A7站園區包括A...

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

中鋼聯合開發 跨出台灣離岸風電產業在地化的一大步

聯電22奈米 獲聯發科大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。