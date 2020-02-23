觀光市場巨大轉變 台北101認了與欣葉食藝軒「分手」！

觀光客紅利不再，儘管年營收平均可達2億元，但欣葉食藝軒還是忍痛和台北101「分手」了。

欣葉食藝軒將在2月29日熄燈，消息一出令各界譁然。對此，欣葉集團低調向外發聲明表示，因與台北101雙方在續約條件上無共識，所以決定在租約到期後不再續約。台北101稍早也發表聲明回應，表示對欣葉食藝軒不再續約的決定，同表遺憾且不捨，並予以尊重。

針對欣葉食藝軒不再續約一事，台北101表示，自去年起即與該公司討論如何在觀光市場巨大轉變的時潮下，透過年輕化行銷，與擴大商務市場等多方作為進行轉型。但，然仍不敵其在營業上所受到的衝擊。

台北101表示，過去不斷致力於年輕化並與消費者創新互動，與時俱進的推陳出新多元的行銷作為，吸引本地消費者入館體驗，並透過獨一無二的複合式垂直社區商業模式，整合大樓內部包括餐飲、品牌、租戶之間的資源，透過努力，台北101營業額與獲利均於去年創下歷史新高。