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中鋼聯合開發 跨出台灣離岸風電產業在地化的一大步

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
離岸風電產業在地化已有具體目標。圖／本報資料照片
離岸風電產業在地化已有具體目標。圖／本報資料照片

中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發的中能發電公司，最近宣布與台灣菱重維特斯離岸風電公司(MHI Vestas Offshore Wind，MVOW)完成簽署風力機優先供應商合約(Preferred Supplier Agreement，PSA)，將以區塊整合、聯合開發方式，以中能風場300MW發電容量，結合哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners，CIP)彰芳及西島600MW風場，構成900MW將近100座風力機的批量需求，與MVOW合作及配合政府風電產業在地化政策，實現風力機零組件在台製造目標。

中鋼表示，如再加上水下基礎、風機安裝與水下基礎安裝的海事工程、陸上電力設施等產業關聯執行方案，中能公司總計要推動27項的在地化項目，達成的在地化程度可說是全球最高規格。

不僅有助台灣建立風電產業能量、創造綠能商機及提升就業機會，新興的本土產業鏈，更可對傳統產業的轉型發展產生關鍵性的催化作用，這是經濟部近年來引領廠商、實踐離岸風電產業在地化政策具體的成就。

中鋼表示，歐盟的綠色新政將台灣視為重要夥伴，中能離岸風場計畫是台灣唯一由歐商與台商成功共同開發的計畫，中能公司順利完成風力機優先供應商合約的簽署，成功通過國產化審查，意味著中能與CIP所共同執行的聯合採購策略已發揮功效。

同時也促動MVOW迅速與國內Wind-Team風電零組件產業聯盟廠商簽訂商業採購合約，協助國內廠商進入產線建置與零組件製造階段。

台灣菱重維特斯離岸風電公司（MVOW）同時也將實現在台設置風力機機艙組裝線的承諾，及帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐罩等各項工業局規畫的風力機零組件在地化項目的量產能力建立。

離岸風電 中鋼

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