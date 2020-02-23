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「台灣設計菁英協會」成立 要帶領年輕設計師跨出台灣

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，左二即為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，左二即為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供

「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，目前加入的200多名會員皆為國內取得國家級室內設計證照的設計師；協會籌備期間便已帶領年輕設計師前往中國，簽下為青海省貴德古城規劃重建的合約，讓設計師跨出台灣，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築，等未來完工，古城門口會刻上設計師們的芳名錄，台灣設計師名揚四海。

台灣第一個跨領域整合設計的社團「台灣設計菁英協會」，在中華民國室內裝修公會全國聯合會上屆理事長葉博文、花蓮設計公會創會理事長韓建泰、實踐大學室內設計課程老師陳鎔及陳鵬旭、周國琳設計師等人共同推動下成立，前天（21日）舉辦成立大會，來自台灣各地百位設計師共襄盛舉。

獲選為協會第一屆理事長的陳鎔指出，他教導學生成為真正的設計師，取得設計證照，但現在年輕設計師生存困難，國內的餅越來越少；透過協會的力量，希望能幫助他們從觀念、做法上來改變，諸如包裝自己、取得證照、建立信心，能在國際上競爭。

陳鎔表示，設計已經不只是好看就好，要帶進健康的觀念，在空氣、濕度、溫度上都要為客戶規劃，要讓有毒物質進不來，家裡能有很安全的感覺；室內設計也要結合AI產業、建築環境、景觀園藝、工業設計、文創及多媒體應用，要有跨領域合作的概念，只循單一路徑的設計師很難再接到設計案。

陳鎔認為，年輕設計師不能只把目標放在國內市場，很難分到一杯羹，要將眼光看向國外，特別是中國大陸；中國許多城市正在蓬勃發展，台灣設計師的優勢除了同文同種，台灣更是將中華文化保存的比中國更加完整，文化底蘊深厚，如故宮很多文創商品，對岸怎麼樣都學不來。

陳鎔說，目前新加坡、香港的設計師也在朝中國發展中的城市進軍，台灣的設計師如果再無法掌握先機，恐怕連這個市場也要失去；再講得實際一點，日本、歐美各國業者，在自己國家通常都是找本國設計師，除非是要來台灣發展，才可能找台灣設計師。

陳鎔指出，台灣設計師能為中國設計出詮釋中華文化的作品，讓對岸為之驚豔，應該把握先機；台灣的市場有限，而中國目前的商機，是數千萬、上億元的合作案，兩岸和平交流、繁榮發展，才是讓設計產業能夠繼續往下走的一條路。

陳鎔表示，協會在籌備期間，透過跨領域的整合，年輕設計師創造出台灣在文化保存上的設計理念，成功帶回青海省貴德古城規劃重建的合約，要在古城內打造58棟仿古的住宅建築，重現古代的生活時空，等完工時，古城門口將刻上台灣設計師團隊芳名錄；跨出台灣、展現才能，作品名揚四海。

陳鎔指出，台灣設計師需要一個平台，協助參加國際獎項賽事、取得國際證照，提昇專業形象；加強設計學術研究及培訓課程；推廣設計學術諮詢與跨域合作；擴展設計業的國際商機與設計競賽，尋找大型設計合作案；促進社會福利發展，辦理社會褔利相關活動等，台灣設計菁英協會便是因此而生。

「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，前排左四為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，前排左四為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，前排左七為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，前排左七為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，右七為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，右七為協會第一屆理事長的陳鎔。記者袁志豪／攝影
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，右三為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，右三為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，左為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」前天舉辦成立大會，並選出第一屆理事長、常務理事、理監事，左為協會第一屆理事長的陳鎔。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供
「台灣設計菁英協會」在籌備期間，透過跨領域的整合，讓設計師跨出台灣，成功簽下青海省貴德古城規劃重建的合約，將在古城內打造58棟仿古的住宅建築。圖／台灣設計菁英協會提供

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