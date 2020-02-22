防疫大作戰 工具機國家隊「罩」福你

新冠肺炎疫情擴散，口罩供不應求，由台灣區工具機暨零組件公會（TMBA）會員廠商與三大法人團隊組成的「工具機國家隊」，已陸續生產出10餘台口罩機械，並投入生產行列，預計3月中可如期完成60台口罩機械的生產目標。

行政院長蘇貞昌2月初明快決策，斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但經濟部長沈榮津登高一呼，TMBA就組成「工具機國家隊」助攻，快速縮短為一個月，預計3月中旬台灣口罩每日產能可從400萬片增至1,000萬片，躍升為全球第二大口罩生產國。

2月中旬的某一天早上，台灣罕見10度的低溫，在五股蜿蜒小路的山坡上，突然聚集一大群人在一間新搭建的廠房內，東拼西湊的擺個四根鐵柱，最後放上一大塊木板，每個人拿著一張塑膠椅，就定位就開起會來了。這群人看起來個個來頭不小，應該是重要場合才會遇到的人物，怎會在這裏現身 ?

原來是台灣利潤低的口罩產業，早在20多年前就紛紛外移，為了因應失控的肺炎疫情所引發的全球口罩大量需求，有一群人帶著使命，迅速成立口罩機械的「工具機國家隊」。

這支製罩尖兵的隊伍，以台灣區工具機暨零組件公會成員為主，包括：東台精機、東捷科技、台灣瀧澤、亞崴機電、程泰機械、永進機械、哈伯精機、靄崴機電、上銀科技、大銀微系統、台灣引興、普森精密、協易機械、三鋒機器、東培。

以及三大法人團隊：財團法人精密機械研究發展中心（PMC）、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院機械所。

「工具機國家隊」能迅速成軍， TMBA的關鍵人物有名譽理事長嚴瑞雄、現任理事長許文憲與瀧澤總經理戴雲錦，這段期間一直在徵調資源、協調分派任務，組織各單位所派出的精銳部隊。

PMC總經理賴永祥和瀧澤總經理戴雲錦分別擔任總指揮官和副指揮官，他們形容這批臨時成軍的部隊帶著技術與零組件，北上支援，個個都是強棒，一來就直接蹲下來做配線工作，忙到晚上十點多也不喊辛苦。

「我在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作！」賴永祥說，這支百人的製罩部隊，自帶工具箱就直接上線作業，不求回報，只求口罩機械設備能夠早日投產，儘快解決社會大眾的口罩慌，照護國人平安健康。

肺炎疫情打亂平日的生活步調，造成恐慌，卻也凸顯了掌握製造優勢對於國家的重要性。許文憲強調，在此防疫關鍵時刻，公會全體成員將會配合經濟部的指揮，發揮人飢己飢、人溺己溺的慈悲胸懷，全力支援口罩設備生產，專注投入人力將產線交期，從6個月縮短為1個月的艱難任務。

許文憲強調，每一條產線都有超過60倍的決心，團隊會將口罩機械一台一台的製造出來，陸續投入生產，罩福全台灣。此時此刻，大家也應該更深刻體會：機械製造業是國家強盛的根本。