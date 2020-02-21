國內百貨首創 微風APP可線上訂六星級飯店

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台北文華東方酒店客房。 圖／微風提供
台北文華東方酒店客房。 圖／微風提供

百貨數位戰各家拼得激烈，會員數已達60萬的微風APP今（21）日表示，到府刷卡、外送宅配服務已是基本款，微風將攜手六星級飯店「台北文華東方酒店」，首創百貨APP即可線上訂房的新服務。

此外，微風也透露，全新打造的「微風新科技」，今年上半年將提供更便利輕鬆的支付方式並擴充功能，食、衣、住、行通通一次滿足，不僅攜手「台北文華東方酒店」合作，透過微風APP即可線上訂房之外，還可以獲得微風會員專屬優惠回饋，同時還預計將Breeze Pay帶進大眾生活。

微風指出，微風APP目前提供消費者到商場可以即時透過微風APP，獲得館內各項品牌的優惠活動、會員購物金集點、消費滿額自動兌換電子酬賓券、代訂館內餐廳、Breeze Super消費滿2,000提供免費的宅配服務、到府刷卡等多項微風會員專屬智能購物服務。

此外，為刺激消費者外出用餐，微風也祭出美食優惠，自即日起至5月31日微風積點禮遇會員至微風南山B1、B2指定餐廳消費滿200元或微風南山1-7F消費滿500元,，即可享有停車折抵3小時。

微風集團宣布將攜手六星級飯店「台北文華東方酒店」，首創百貨APP即可線上訂房的新服務。圖／微風提供
微風集團宣布將攜手六星級飯店「台北文華東方酒店」，首創百貨APP即可線上訂房的新服務。圖／微風提供
台北文華東方酒店客房。 圖／微風提供
台北文華東方酒店客房。 圖／微風提供

微風 APP 刷卡

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