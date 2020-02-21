買房不如等繼承？北市每三件買賣就有一件繼承移轉

受人口持續老化等因素影響，國內的繼承移轉持續創下新高，2019年的繼承移轉5.8萬棟創下歷史新高，若以繼承與買賣比例來看，六都之中人口平均年齡較大的台北市，繼承與買賣比例位居六都之冠，每三件的買賣移轉就伴隨一件的繼承移轉產生。

根據內政部最新統計，2019年底我國戶籍登記人口為2360萬人，較2018年底增加1.4萬人，人口增加數及增幅皆為歷年新低，反映出生人口仍偏少，另一方面則是死亡的人口仍緩步增加。國內6個直轄市占全國總人口近7成，其人口總增加率以桃園市增幅12.6‰最大，新北市增5.7‰次之；另以台北市減少8.9‰較多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大台北市地區因為捷運等大眾運輸系統的網絡發達，新北市又有許多相對價格平價與屋齡新穎的房屋供給，大台北地區的上班族購屋很容易因為預算與便捷的交通，就選擇往新北購屋，而台北市屋齡老舊且房價具有一定門檻，即使景氣復甦但交易件數較高檔仍少了一大截。

另一方面北市因為土地與房屋資產價值高，若是長輩身後留下不動產資產，繼承人也會相對積極去辦理繼承登記，因此台北市近年都是六都之中繼承與買賣比例最高的區域。

2019年台北市買賣移轉棟數共2.77萬棟，繼承移轉就有9783棟，平均每三件的買賣移轉就會伴隨一件的繼承移轉，比例是其他各都的2~3倍，不過等房子取代買房這件事可能沒那麼簡單，首先繼承人年紀以5、60歲以上的民眾最常見，其次則是這個世代也是多產的世代，因此一間房子可能動輒有4、5個繼承人，若生前沒有先分配好，最後可能也是得出售變現才能平均分配。