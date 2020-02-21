快訊

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

2020台灣醫療科技展 頂尖團隊續領全球醫療創新

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

新型傳染病橫掃全球，台灣因應疫情挑戰，再度證明醫療實力國際馳先。2020榮獲「國家生技醫療品質獎」得獎隊伍，今(21)日由蔡英文總統接見嘉勉。

今獲蔡英文嘉勉25個團隊，包括銀獎台大急性骨髓性白血病化療團隊，把七年存活期提升至42%優於日、美、德等醫療先進國家；金獎長庚團隊，以高超的自由皮瓣手術，造福超過萬名病患，更累積十年研究成果，結合9個國家、11個醫學中心共組研究組織，發表103篇重要的國際論文，影響係數432為全球第一，正式改變全球口腔癌治療準則。

台灣醫療其中包括兒童腸病毒重症、Ｃ型肝炎、鼻咽癌、急性淋巴性白血病等都是台灣團隊改寫治療方針。長庚醫院院長程文俊表示，台灣積極爭取加入WHO國際組織，醫療實力是最強後盾。

生策中心董事長王金平表示，2017年起歷屆獲獎指標醫療體系共同推動的「台灣醫療科技展」，即以醫療強項為核心，不僅為台灣打造出第六大國際會展、更是海內外觀摩學習、複製台灣經驗、智慧輸出的重要場域，持續讓全球與國際衛生組織看見台灣醫療真實力和具體貢獻。

同步更激發電子資通訊、生技製藥跨界合作，加速大健康產業發展，打造台灣成為全球醫療創新樞紐，去年吸引指標機構，包括世界醫師會、美國醫師會、東南亞醫院協會與50位國際醫院院長來台交流，證明台灣醫療在全球受到矚目的程度，今年12月3日至6日在展期中舉辦國際醫師主席大會邀請全球醫療領袖來台與獲得醫療團隊，就得獎醫療技術交流，以台灣一線醫療與國際合作，點燃醫療創新合作火花，助益全球公民健康。

醫師 生技 蔡英文 新冠肺炎

延伸閱讀

研發沉寂20年 血癌治療不再絕望

血癌新藥開發沉寂20年 近年終於有新藥

白血病居兒童癌症首位 兒醫籲政府支持新療法

紓解龜山交通 林口長庚轉運站動土

相關新聞

「新美齊天母AIT案」上樑 第4季交屋後成為AIT員工宿舍

擁有建設､酒店式公寓和物業管理等事業體的新美齊集團，旗下位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內的...

【重磅快評】造林20年南柯一夢 台糖轉彎比髮夾彎還彎

正當舉國關注新冠肺炎疫情之際，南台灣屏東正悄悄上演一場滅林行動，台糖計畫在萬巒鄉推出200公頃的光電園區，推動近20年的...

業者FB賣口罩頻遭檢舉 消保處：臉書將依政策處理違法

新冠肺炎疫情持續影響，為防杜不肖業者對徵用口罩哄抬價格或囤積居奇，消保處今（21）日表示，除日前已邀集網路平台業者研商自...

交通部將編列48.6億餘元 紓困航空業與機場相關業者

受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，航空業與機場內各業者營運大受影響，交通部初步規劃，共將編列48.6億餘元，協助各業者暫度難關...

中鋼首次4月、Q2綜合盤價平均小漲1.9% 下游拍手

中鋼首次採月盤、季盤綜合盤價，下午4月、第2季新盤出爐，平均上漲1.9%，熱軋母材每公噸僅漲300元、約10美元，遠比預...

防疫暴熱 Yahoo拍賣拉萊爾富搶商機

近期受新冠肺炎疫情帶動，Yahoo觀察發現，因防疫需求，「防疫抗菌」、「身體清潔用品」、「手部保養」躍升為超商取貨訂單量成長最多三大類商品，DIY口罩、棉布、不織布需求大增，熱搜量爆升超過百倍，平台「布口罩套」單一賣家近一個月業績攀升近27倍。

台塑生醫防疫噴霧 訂單排到4月

自今年農曆春節以來，新冠肺炎疫情肆虐，台塑生醫也成為防疫概念股，抗菌、抗病毒產品市場需求呈現驚人井噴式的成長。台塑生醫已於春節放假前提前備貨，補足近5000個店點、超過10萬瓶，但春節期間被搶購一空；其中通過國家SNQ防疫認證，兼具抗菌、抗病毒功效的噴霧產品，三周的銷量即已超過去（2019）年度總銷量，業績成長超過30倍，訂單需求已排至4月分。

疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

開航時打著走高品質、高格調、不打價格戰的星宇航空，在新冠肺炎疫情重創航空業下，首次推出優惠價，台北－檳城來回只要5,88...

郭芷嫣開庭前接連發文反撲 長榮千字回批「令人唾棄」

長榮航空空服員去年6月發起罷工，長榮航空前空服員郭芷嫣在Line群組中揚言要在機師餐點中「加料」並「電爆」同事，被長榮認...

利空出盡 華航翻紅

台北市航空運輸商業同業公會（TAA）昨日舉行理監事會議，航空業決定一起齊聲向政府提出「紓困」，包括華航集團（2610）、長榮航（2618）及立榮在內的國內航空業同意透過該會向政府提出產業紓困方案，今天華航股價出現利空出盡，由黑翻紅逆勢小漲。

人手一只保溫瓶 百年公司如何讓消費者都要它？

在台灣，人手一只保溫瓶已成常態。誰能想到，10年前，大眾對保溫瓶印象，只是年長者喝熱水養生專用，現在使用族群已擴展至全齡化。

全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半

一場中國供應鏈斷鏈，竟可能讓全台灣逾1萬家的娃娃機店規模，在未來3年內腰斬一半以上？

熱門新聞

外資落跑 台幣爆量重貶

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

航空業求救 疾呼三大紓困

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐全面缺料

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

5G位置協商破局！馬拉松會議近10小時 21日一回合競價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。