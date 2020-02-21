「新美齊天母AIT案」上樑 第4季交屋後成為AIT員工宿舍

擁有建設､酒店式公寓和物業管理等事業體的新美齊集團，旗下位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內的「新美齊天母AIT案」，在AIT美國在台協會購入整棟共11戶住宅做為員工宿舍後，該案21日也舉行上樑儀式。

「新美齊天母AIT案」基地位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內。

新美齊表示，該案基地面積約302坪，鄰近美國學校，AIT當初曾看過天母該區當年度所有建案，最終選擇「新美齊天母AIT案」的原因，除了新美齊是上市公司、具有信賴感，過去建案作品如信義區「新美齊Jade12」、東門站永康商圈「新美齊PARK 259」等，都有不錯的市場口碑。

新美齊指出，「新美齊天母AIT案」因應AIT需求，在最短時間內，由原本規畫的13樓雙拼，改成一層一戶的格局，施工過程中不僅符合外部顧問標準，亦達到美國國務院下屬OBO（海外建築業務局）高規格的審查標準，結構參數、耐震安全係數等都能通過美規檢驗，全案預計今年第4季交屋。

新美齊分析，近年單身人口愈來愈多，據內政部統計，去年全國設有戶籍的單身戶長共128.1萬人，較5年前增加14萬人。因應這股愈加龐大的單身勢力，無論自住或投資，位在精華地段的小宅，都預料會是未來票房保證之一。

新美齊觀察，現在土地取得不易，位在黃金地段的小宅規劃更需以｢高機能性｣，讓坪效大幅提升，例如新美齊在鄰近東門站､永康商圈的酒店式公寓PARK 259，由於地段精華和室內細膩規畫，在20坪不到的套房中，多數房型都配有浴缸，牆面則多規劃為收納空間，更配備IH爐､紅酒櫃､微波烤箱､炊飯器､冰箱與烘碗機等，單身族群最需要的設備，就是將空間坪效發揮極致的代表作，特別受到日籍､單身外派台灣的高階主管青睞。