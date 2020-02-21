快訊

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

「新美齊天母AIT案」上樑 第4季交屋後成為AIT員工宿舍

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
新美齊集團旗下位於台北市士林區中山北路六段405巷內的「新美齊天母AIT案」，在AIT美國在台協會購入整棟共11戶住宅做為員工宿舍後，該案今(21)日也舉行上樑儀式。新美齊提供
新美齊集團旗下位於台北市士林區中山北路六段405巷內的「新美齊天母AIT案」，在AIT美國在台協會購入整棟共11戶住宅做為員工宿舍後，該案今(21)日也舉行上樑儀式。新美齊提供

擁有建設､酒店式公寓和物業管理等事業體的新美齊集團，旗下位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內的「新美齊天母AIT案」，在AIT美國在台協會購入整棟共11戶住宅做為員工宿舍後，該案21日也舉行上樑儀式。

「新美齊天母AIT案」基地位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內。

新美齊表示，該案基地面積約302坪，鄰近美國學校，AIT當初曾看過天母該區當年度所有建案，最終選擇「新美齊天母AIT案」的原因，除了新美齊是上市公司、具有信賴感，過去建案作品如信義區「新美齊Jade12」、東門站永康商圈「新美齊PARK 259」等，都有不錯的市場口碑。

新美齊指出，「新美齊天母AIT案」因應AIT需求，在最短時間內，由原本規畫的13樓雙拼，改成一層一戶的格局，施工過程中不僅符合外部顧問標準，亦達到美國國務院下屬OBO（海外建築業務局）高規格的審查標準，結構參數、耐震安全係數等都能通過美規檢驗，全案預計今年第4季交屋。

新美齊分析，近年單身人口愈來愈多，據內政部統計，去年全國設有戶籍的單身戶長共128.1萬人，較5年前增加14萬人。因應這股愈加龐大的單身勢力，無論自住或投資，位在精華地段的小宅，都預料會是未來票房保證之一。

新美齊觀察，現在土地取得不易，位在黃金地段的小宅規劃更需以｢高機能性｣，讓坪效大幅提升，例如新美齊在鄰近東門站､永康商圈的酒店式公寓PARK 259，由於地段精華和室內細膩規畫，在20坪不到的套房中，多數房型都配有浴缸，牆面則多規劃為收納空間，更配備IH爐､紅酒櫃､微波烤箱､炊飯器､冰箱與烘碗機等，單身族群最需要的設備，就是將空間坪效發揮極致的代表作，特別受到日籍､單身外派台灣的高階主管青睞。

精華 永康商圈

延伸閱讀

AIT購新美齊天母案 今上梁

規畫靈活獲AIT青睞買整棟 新美齊天母案今上樑

璞園天玉 「正天母」天玉街首選名宅

台奪500萬大獎 AIT：合作對抗詐騙

相關新聞

「新美齊天母AIT案」上樑 第4季交屋後成為AIT員工宿舍

擁有建設､酒店式公寓和物業管理等事業體的新美齊集團，旗下位於台北市士林區天母段一小段455地號、中山北路六段405巷內的...

【重磅快評】造林20年南柯一夢 台糖轉彎比髮夾彎還彎

正當舉國關注新冠肺炎疫情之際，南台灣屏東正悄悄上演一場滅林行動，台糖計畫在萬巒鄉推出200公頃的光電園區，推動近20年的...

業者FB賣口罩頻遭檢舉 消保處：臉書將依政策處理違法

新冠肺炎疫情持續影響，為防杜不肖業者對徵用口罩哄抬價格或囤積居奇，消保處今（21）日表示，除日前已邀集網路平台業者研商自...

交通部將編列48.6億餘元 紓困航空業與機場相關業者

受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，航空業與機場內各業者營運大受影響，交通部初步規劃，共將編列48.6億餘元，協助各業者暫度難關...

中鋼首次4月、Q2綜合盤價平均小漲1.9% 下游拍手

中鋼首次採月盤、季盤綜合盤價，下午4月、第2季新盤出爐，平均上漲1.9%，熱軋母材每公噸僅漲300元、約10美元，遠比預...

防疫暴熱 Yahoo拍賣拉萊爾富搶商機

近期受新冠肺炎疫情帶動，Yahoo觀察發現，因防疫需求，「防疫抗菌」、「身體清潔用品」、「手部保養」躍升為超商取貨訂單量成長最多三大類商品，DIY口罩、棉布、不織布需求大增，熱搜量爆升超過百倍，平台「布口罩套」單一賣家近一個月業績攀升近27倍。

台塑生醫防疫噴霧 訂單排到4月

自今年農曆春節以來，新冠肺炎疫情肆虐，台塑生醫也成為防疫概念股，抗菌、抗病毒產品市場需求呈現驚人井噴式的成長。台塑生醫已於春節放假前提前備貨，補足近5000個店點、超過10萬瓶，但春節期間被搶購一空；其中通過國家SNQ防疫認證，兼具抗菌、抗病毒功效的噴霧產品，三周的銷量即已超過去（2019）年度總銷量，業績成長超過30倍，訂單需求已排至4月分。

疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

開航時打著走高品質、高格調、不打價格戰的星宇航空，在新冠肺炎疫情重創航空業下，首次推出優惠價，台北－檳城來回只要5,88...

郭芷嫣開庭前接連發文反撲 長榮千字回批「令人唾棄」

長榮航空空服員去年6月發起罷工，長榮航空前空服員郭芷嫣在Line群組中揚言要在機師餐點中「加料」並「電爆」同事，被長榮認...

利空出盡 華航翻紅

台北市航空運輸商業同業公會（TAA）昨日舉行理監事會議，航空業決定一起齊聲向政府提出「紓困」，包括華航集團（2610）、長榮航（2618）及立榮在內的國內航空業同意透過該會向政府提出產業紓困方案，今天華航股價出現利空出盡，由黑翻紅逆勢小漲。

人手一只保溫瓶 百年公司如何讓消費者都要它？

在台灣，人手一只保溫瓶已成常態。誰能想到，10年前，大眾對保溫瓶印象，只是年長者喝熱水養生專用，現在使用族群已擴展至全齡化。

全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半

一場中國供應鏈斷鏈，竟可能讓全台灣逾1萬家的娃娃機店規模，在未來3年內腰斬一半以上？

熱門新聞

外資落跑 台幣爆量重貶

5G頻譜位置結標 中華電信20.8億元搶下魚肚

航空業求救 疾呼三大紓困

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐全面缺料

紅色鏈攻進iPhone組裝 衝擊和碩、緯創

5G位置協商破局！馬拉松會議近10小時 21日一回合競價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。