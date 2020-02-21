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台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

遠雄人壽總經理趙學欣：用心就能看見最美的風景！

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

據調查，偏鄉校內高達6成是隔代教養、單親等弱勢家庭學生，超過5成的弱勢家庭餐食來源不穩定、內容單一貧乏且份量不足。遠雄人壽攜手喜憨兒基金會首度將逾3,000份愛心烘培餐盒送往花蓮13所偏遠、特殊偏遠、極度偏遠小學。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，用心就能看見最美的風景！遠雄人壽挹注營養送餐計畫，除希望提供憨兒及偏鄉學童最切實的幫助，透過送餐、志工出團更希望讓小朋友了解，我們的關心和陪伴一直都在，除了營養問題，遠雄人壽也將針對偏鄉所需，提供更多資源和扶助，無論是孩子們的健康、陪伴等問題，都是刻不容緩的公益實踐重心！

為擴大社會關懷面向，遠雄人壽除連續9年提供癌症家庭子女獎助學金，108年起公益觸角更從城市到偏鄉，開啟「遠雄愛不落」花蓮偏校營養送餐列車，攜手喜憨兒基金會首度將逾3,000份愛心烘培餐盒送往花蓮13所偏遠、特殊偏遠、極度偏遠小學，不僅協助身心障礙者自立及擁有工作成就，更透過實質分享陪伴偏鄉學童，用心看見台灣最美的風景。

偏鄉學校，營養午餐可能是孩子一天中唯一的營養來源，因此對偏鄉學童而言，最期待的就是每回愛心餐盒送達的日子！營養送餐列車行駛範圍廣佈，從文蘭等7所偏遠國小、舞鶴等3所特殊偏遠國小、極度偏遠如崙山等3所國小，估計720位學童受惠，不僅傳達最有溫度的關懷，餐盒內也盛裝美味營養的烘焙餐點，承載者憨兒們超過千次的練習和用心，適時為發育學童補充熱量。

盒中所附Q版遠雄麵包超人打氣小卡，充滿遠雄志工們親手完成的彩繪及文字祝福，鼓勵受惠孩童主動關懷他人、學習分享。透過每回送餐帶播憨兒用心手作餐盒短片，讓孩子們了解每份愛心餐盒的背後，有著一群人面對困境永不自我放棄，努力學習自立的生命力！

未來遠雄人壽的公益範疇將持續聚焦於健康倡議、家庭照顧喘息、偏鄉關懷及公益微型保險弱勢扶助四大層面，亦將藉由志工團深入各地了解弱勢真正所需，將美好的事物分享給更多需要幫助的人。

遠雄人壽 偏鄉學校 志工

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