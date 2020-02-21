洪易美術館開幕 提供分享平台讓創作接地氣

國內知名當代藝術家洪易，於彰化市彰南路六段規劃的「洪易美術館」，今(21)日下午2點20分在彰化縣長王惠美及政商界、藝術界代表200多人見證下隆重開幕。洪易期許，能將藝術的美好，藉由這個平台分享出去。

洪易指出，在這別具義意的日子，對東方人而言，數字的意義不只是質量的計算，更相信其中隱含著的神秘循環和力量，他感謝過去20年許多貴人的提攜，和台灣社會給予的養分，未來20年展望國際，回饋社會，也期望台灣美學產業能蓬勃發展，將來發展成為獨一無二的藝術島。

20對於敏銳而有想像力的洪易來說，是個特別有感應的數字，他從20個百年也就是西元2000年，機緣進入台中二十號倉庫駐村後，重整人生正式踏入藝術界。在藝術圈征戰經營20年後，在2,000又20年的今天，成立了自已的美術館。

20年間，洪易從一位體制外的創作者，不論在媒材、表現形式、尺寸等，一路突破重重的困難和限制，熱情與社會、企業界等互動。以西方美學引領發展的台灣當代藝術氛圍裡，洪易不跟隨潮流而回看自身，以最親近的草根性在地文化出發，熱情面對所處的環境，另闢蹊徑成為少數能走出台灣的國際型藝術家。

洪易以「在地化就是國際化」的理念，相信在什麼樣的地方就會長出什麼樣的花，思考什麼是台灣在地的風格時，將生活和民間裡的養分符號化之後，在堅硬的內在鋼材上，外表層層彩色出柔軟繽紛而紮實的文化印記。

這些符號如花布、祝福語、剪紙、青花等，在他的靈活運用下，跳脫過去傳統所背負固著、單一的意義，產生更多的想像性和包容性，能互相融合並連結新的視覺和可能，極具個人風格特色，和洪易熱情豪爽的個性一樣，接地氣後作品才能發光發熱，並要回饋土地和社會，以美來感染這個環境。

美術館的成立除了回應環境外，也映照出洪易20年來創作生涯的核心價值，他把「美術館」也符號化，當成一件作品來創作，以後現代的概念將不同的建築、材料、元素融合運用在一起，在占地1,000多坪的空間中新舊交錯、功能轉換，解構以往對於美術館白盒子殿堂的概念，融入更多在地的色彩與情感。

美術館錯置的空間，反映了洪易跨領域而整合型的新思維，他認為藝術應該擴大自身的可能性，與社會各個領域互動，若能和企業交集將能量整合後，能產出更多的火花和可能性。

洪易也期望未來台灣能創造新型態的美學產業，在產、官、學外加入「創」，文化創意。各行各業都有其文化傳承，文化的創新需要藝術的界入與開發，在理性的功能價值外，感覺性能再加值和升級產業。

他強調，藝術家是受環境所養成出來的，開發在地的情感、文化、思維等，多面向的連結與發展後，形成產業的氣候才能展現能量，取回大眾對於自身文化的自信心。