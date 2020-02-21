防疫大作戰 新竹老爺推外帶元氣餐盒

防疫期間也要兼顧營養健康，竹科人首選五星美味用餐的新竹老爺酒店，特推出由各廳精心規劃外帶「老爺吃飽飽餐盒」、「星級組合餐」，中、西、日選擇一次滿足，提盒攜帶便利，當日現做供客人輕鬆外帶，上班族辦公會議也適合外帶，輕鬆享受五星饗宴。

即日起限時推出「老爺吃飽飽餐盒」服務，三款中、西、日精緻外帶餐盒，只要150元起，免出門輕鬆享用老爺精心調配的健康活力美饌。由各廳主廚精心研發，嚴選新鮮食材，當天現做，每份餐盒包含主菜、季節時蔬，值得細細品味，讓您元氣滿分。新竹科學園區訂購30盒以上，即享免費外送。

「Le café 自助餐廳」西式元氣饗宴A、B組合餐可做選擇，內含6道精緻佳餚，菜色豐盛，A款含：老爺犢牛膝、地中海紙包鱸魚、義大利茄汁海鮮麵、韓式松阪豬（附泡菜）、凱撒沙拉、布郎尼香蕉蛋糕。B款含：德國豬腳、白蘭地奶油烤鮭魚、鬱金香臘腸燉飯、烤春雞、凱撒沙拉、布郎尼香蕉蛋糕，適合5人小型聚餐，組合餐限時優惠每套只要2,020元，輕鬆享受五星佳餚。

「明宮粵菜廳」主廚推薦組合餐 1,280元起，搭配2~6人的組合菜內含港式燒味、港式點心-蘿蔔糕等招牌粵式料理，另有單品-花膠黑蒜燉烏雞湯，讓民眾在此特殊時期，能在家享用天然補品黑蒜煲湯，提升自我保護力；全家吃了元氣滿點。

「中山廳」精緻東瀛健康套餐，豐富的菜色滿足您的口慾也兼顧健康，包含日式和風沙拉、鯖魚鹽烤、豚肉溫物、綜合壽司、野菜味增湯、季節水果等，口味清爽無負擔，若想來點新意，東瀛健康套餐是您最佳選擇，3人份價格2,040元。

另外防疫期間為了增加國人旅遊彈性，即日起新竹老爺限時推出「買一晚．送一晚」住宿券專案，平均一晚3,500元超值優惠，住宿券可於2020/9/30前使用，輕鬆出遊更有彈性！