交通部將編列48.6億餘元 紓困航空業與機場相關業者

受新冠肺炎疫情不斷擴大衝擊，航空業與機場內各業者營運大受影響，交通部初步規劃，共將編列48.6億餘元，協助各業者暫度難關。下周交通部將邀請各航空公司及機場相關業者，共同開會討論，若業者沒有其他意見就可拍板。

交通部長林佳龍今（21）日表示，有關航空業紓困措施，交通部是規劃以特別預算補貼航空業（民用航空運輸業及普通航空業）及機場業者（機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業）的降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金，並較2003年SARS紓困措施更為優惠。

林佳龍表示，以預估2020年較2019年度全年客運量平均減少25%幅度估算，紓困金額約42.85億元，另針對民用航空運輸業及地勤業者協助防疫部分，也已編列補貼業者購置防疫用品所需經費，預估5.78億元。

林佳龍指出，以往SARS期間起降架次／運量減少20%內不予補貼（包括地勤業、空廚業及機場內之商業服務設施業者），這次方案取消補貼門檻。而SARS期間部分補貼項目是以固定比例計算（如飛航國際線的降落費係固定補貼15%），這次方案均改為依減少運量比例予以補貼。

另外，補貼降落費部分，林佳龍表示，是針對有飛航部分，如運量減少50%，則就航空公司有飛的50%補貼50%。

林佳龍表示，民航局已配合條例研擬補貼辦法草案，以及相關執行要點，待條例通過後即可實施（規劃追溯至2019年2月份開始適用），民航局於開繳費單時逕行依前述方案計算作業，業者無需再行申請，也沒有分配問題。