中鋼Q2盤價出爐 全數產品調漲

中鋼（2002）今（21）日下午開出第2季及4月內銷盤價，全數產品價格全數調漲，平均降幅為1.9%。中鋼表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情造成產業供應大亂，僅是短期衝擊，隨著全球鋼市回溫，還有疫情獲得控制，維持第2季鋼市向上的樂觀看法不變。

中鋼表示，盤價歷經多次調降，首季已經落後落後國際行情，近期美國、越南河靜、日韓等國際各主要鋼廠因市場環境改善與原料成本高漲，陸續調漲鋼價，擺脫去年虧損營運困境。

本次中鋼部份產品首度採用月盤，月盤鋼品包括熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲與熱浸鍍鋅建材烤漆產品每公噸上漲300元到600元不等。維持季盤的產品包括鋼板、棒線、工具鋼，還有家電、電腦用的熱浸鍍鋅鋼捲，每公噸上漲300元到600元不等；其中汽車料、船用鋼板第2季維持平盤。

即將第二季進入傳統旺季，但新冠肺炎疫情延燒，中鋼坦言，各產業延後開工對供應鏈造成衝擊，衝擊程度仍待評估。

不過，按SARS等過去經驗，中國鋼鐵協會（中鋼協）預估，新冠肺炎疫情衝擊將集中在第1季，僅是短期效應；隨著疫情穩定下來，大陸政府祭出利多政策刺激內需，3月下旬需求將急速釋放，市場有望出現一波反彈行情。另外，大陸鋼廠為穩定市場信心，3月盤價均採取平穩措施。

中鋼預期，第2季鋼市將確立向上趨勢，今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。未來台商回流的速度與幅度還會加大，為台灣產業提供發展新契機。