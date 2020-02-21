中鋼首次4月、Q2綜合盤價平均小漲1.9% 下游拍手

中鋼首次採月盤、季盤綜合盤價，下午4月、第2季新盤出爐，平均上漲1.9%，熱軋母材每公噸僅漲300元、約10美元，遠比預期低，展現新冠疫情當前，優先照顧下游用戶的高度，鋼界拍手。

中鋼指出，第2季為傳統產業旺季，中鋼盤價歷經先前多次調降協助下游客戶後，第1季中鋼盤價已落後國際行情，而國際各主要鋼廠因市場環境改善與原料成本高漲，近期陸續調漲鋼價，以擺脫去年鋼廠普遍虧損的營運困境。

美國鋼廠自去年第4季起連續五波熱、冷軋鋼材提價，合計高達每公噸漲190美元；印度、巴西、俄羅斯等新興國家市況回穩且提價達每公噸100美元，低價出口情況不再。

歐洲鋼廠去年底啟動減產措施，鋼價緩步上揚；越南河靜鋼廠今年第1季累計熱軋漲幅達每公噸50美元；日、韓高爐廠陸續規劃停產維修，鋼鐵供給面趨於緊縮，未來鋼價仍具上漲空間。

但大陸發生新型冠狀病毒疫情，產業延後開工對供應鏈衝擊雖仍待評估，大陸鋼廠為穩定市場信心，3月盤價均採取平穩措施，伺機迎接第2季旺季來臨。

中國鋼鐵協會（中鋼協）根據過去歷史經驗（如SARS）研判，疫情對經濟結構屬短期效應，故預測本次疫情衝擊將集中在第1季，隨疫情逐漸緩解及交通物流業回復正常。如果用戶因大陸疫情致供應鏈受影響，或有轉單急料需求，中鋼將全力協助。